中國YTR衝香港大火現場「燦笑自拍」 被捕身分曝光

香港「宏福苑社區」大樓在上月26日發生的五級大火，嚴重事故導致百人罹難，至今還有人失聯，令大眾不捨和痛心。豈料，有一男子卻到現場拍照錄影，還將大火當背景板自拍，昨（3日）香港當局以「作出具煽動意圖的作為」罪嫌逮捕，其身分也曝光。

此次香港大火導致無數人失去家園和聲明，令大眾悲痛不已，但卻沒想到有一名中國YouTuber Kenny，在火災時候跑去拍照錄影，甚至將大火當背景，燦笑比YA自拍，並在社群曬出相關照片、影片，指出罹難者都是罪孽深重、報應，甚至表明他們無需同情，引發了不滿。

根據《星島新聞》報導，對於這名YouTuber Kenny，香港警務處國家安全處在3日以「作出具煽動意圖的作為」將其拘捕，對方則稱自己是「白卡聯盟」成員。

據悉，「白卡聯盟」主要是由活躍於網上的問題網紅們組成，他們為了流量會發表爭議影片，曾有過的行為如寄恐嚇信、故意損壞已故歌手黃家駒的墓碑、襲警和記者等。

