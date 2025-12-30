中圍台軍演之際！藍白再擋國防特別條例 民進黨：向國際釋放錯誤訊號
即時中心／潘柏廷報導
中國人民解放軍東部戰區，今（30）日進行圍台軍演實彈射擊，但藍白立委中午在立法院程序委員會，又擋下國防特別條例，受到各界高度關注。對此，民進黨發言人韓瑩在直播節目強調，藍白拖延審查對台澎金馬的防衛、對第一線國軍與海巡弟兄姊妹的安危，一點幫助都沒有，也會向國際釋放錯誤訊號，誤以為台灣沒有防衛自我的決心，終心期盼預算案能交付審查，理性監督討論。
針對中國今日進行圍台軍演恐嚇台灣，身為民進黨發言人的韓瑩與戰略學者蘇紫雲在直播節目《午青LIVE》連線，其中，蘇紫雲表示，此次中國「正義使命」軍演既不正義也沒有合法性，可說是連滾帶爬臨時拼湊出來的，以武力恫嚇的老套方式，加上文宣認知作戰假訊息藉此威脅台灣人民。
蘇紫雲指出，中國釋出無人機拍攝台北101與中央山脈畫面，視角不對，已被證實是假訊息，卻還有民代跟著轉貼嘲諷。因此，蘇紫雲強調中國就是要利用心理戰，讓人民心生畏懼自動放棄，現在台灣最大威脅是在地的協力者跟著傳播錯假訊息。
另，針對近期傳出後備幹部群組有讚揚共軍，貶低政府的言論，蘇紫雲指出除了政府澄清速度要快，也要提醒民眾散播假訊息要承擔一定責任，不適切的言行應當受到法律處置，才能更進一步防止假訊息的散佈。
韓瑩則表示，總統賴清德提出「8年1.25兆國防特別預算條例」增強國防實力，中國現在發動圍台軍演，顯見國防的重要性。
然而，在軍演的當下又再度在程序委員會被藍白阻擋，韓瑩也指出，藍白拖延審查對台澎金馬的防衛、對第一線國軍與海巡弟兄姊妹的安危，一點幫助都沒有，也會向國際釋放錯誤訊號，誤以為台灣沒有防衛自我的決心，終心期盼預算案能交付審查，理性監督討論。
最後，蘇紫雲也強調，沒有足夠的防衛能力，等於對侵略者發出邀請。他舉例國防特別預算中的台灣之盾整合防空系統一體化，就如同千手觀音可以抵禦飛彈、無人機，嚇阻解放軍登陸。這不只是提升自我防衛能力，還能提高產業升級，不止台灣，世界的民主國家也是這麼做，呼籲國人能夠一起支持國防預算。
