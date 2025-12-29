中圍台軍演！ 憂捕撈區遇共船 漁民戒備急返港

台北市 / 綜合報導

中國解放軍今(29)日宣布在台灣周邊進行軍演，並劃設禁航區。對此，有漁民表示會怕，但為了生活還是要出去，在澎湖的漁船，則是捕漁到一半就急著返港。對此，交通部長陳世凱表示，目前正在盤點演習範圍與危險區域，研擬替代航路及流量管理措施，希望將影響降到最低。

將一箱箱肥美的白帶魚通通搬上岸，但明( 30)日是否還能繼續出海捕撈，成了未知數全因中國解放軍，29日一早宣布將對台實施「圍台軍演」，也讓漁民出海作業受到影響。

漁民說：「會怕啊，但是為了生活還是要出去。」漁會廣播說：「中國東部戰區將在明日12月30日，08點00分到下午6點00分在台灣周邊，開展一系列的聯合軍事行動。」

就怕捕撈區與軍演區域重疊，漁會急忙廣播提醒，另一頭澎湖的船隻，抓捕到一半也匆忙返港。

澎湖漁民說：「我不去軍演的海域就好。」澎湖漁會總幹事顏德福說：「避免衝突我們現在請，在這個海域抓土魠魚的漁船，趕快作業收網。」

相較漁港地區加緊戒備，同為對外交通要塞的桃園機場，表示暫無航班受軍演影響，但29日上午台海M503航線，已經沒有任何國際航班行經，航空界人士指出可能是，原本應飛行M503上空的航班，已經轉進中國內陸上空飛行，避開台海航線，顯示中國內部已發布禁航通知，反而是兩架疑似共軍空警500預警機，打開識別訊號出現在台海北部與南部空域。

交通部長陳世凱說：「對於他們這樣蠻橫無理的作為，我們要表達非常強烈的抗議跟譴責，航空跟航海的流量管理，我們也正在盤點當中，這個部分我們的因應措施都在準備。」

按照過去共軍圍台軍演經驗，船舶航班都會避開演習區域，交通部持續研議替代航路，不讓航空航運受軍演影響。

