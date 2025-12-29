中圍台軍演 民航局譴責：明將發布臨時危險區

針對中國解放軍今（29）天宣布展開「正義使命-2025」演習，交通部民航局在上午7點30分，收到中國北京國際航行通告室發布的飛航公告，表示12月30號8時到18時，在我國台北飛航情報區發布臨時危險區，預計會影響本區飛航。

民航局對於中國此一嚴重影響區域飛行安全的無理蠻橫作為，表達強烈譴責和嚴重抗議，目前正研議替代航路及流量管理因應措施。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

中共突圍台軍演 國防部公布最新畫面「監控共軍殲16戰機」

雙城落幕共軍即啟動環台軍演！ 卓揆：認中國還有善意的幻想終將破滅

雙城論壇落幕後中共即繞台軍演 民進黨團籲在野勿再擋國防特別條例