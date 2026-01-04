中城國小勇奪PaGamO素養品學堂電競賽全縣第一「校園王者獎」

花蓮玉里鎮的中城國小本年度參加「PaGamO素養品學堂電競賽」表現亮眼，勇奪全縣第一名。(記者林中行攝)

記者林中行／花蓮報導

位於花蓮玉里鎮的中城國小本年度參加「PaGamO素養品學堂電競賽」表現亮眼，憑藉穩健的學習策略與優異的團隊合作成果，勇奪全縣第一名，榮獲最高榮譽「校園王者獎」，展現學校在推動閱讀素養與科技融入學習上的卓越成效。

花蓮縣政府表示，「PaGamO素養品學堂電競賽」以遊戲化學習為核心，結合任務闖關與團隊合作機制，引導學生在競賽過程中培養閱讀理解、自主學習與問題解決能力。

學生需透過閱讀文本、分析資訊並進行策略討論，運用科技工具解決情境式問題，將閱讀素養實際應用於真實生活脈絡中，有效提升學習動機與學習成效。

中城國小表示，配合教育部推動的「班班有網路、生生用平板」政策，將PaGamO平台課程融入日常教學與校內活動，透過數位科技打造多元且彈性的學習環境。

學校鼓勵教師引導學生善用平台進行自主學習，同時邀請家長共同參與，形塑教師、學生與家長「共讀、共學、共享」的學習文化，逐步培養學生穩定的閱讀習慣與學習興趣，深化閱讀理解與思辨能力。

校長鍾曜任表示，感謝花蓮縣政府教育處長期支持學校推動數位學習與閱讀教育，讓偏鄉孩子也能透過科技接軌未來；同時也特別感謝許家榮主任，以及李思亮、紀霈宸老師投入大量心力，共同規劃並推展PaGamO素養品學堂電競賽，陪伴學生在競賽中學習成長，累積自信與能力。

鍾曜任強調，未來學校將持續深化數位科技融入教學，結合閱讀素養與自主學習策略，打造以學生為中心的學習環境，讓孩子在科技與閱讀的支持下，培養終身學習的能力，穩健迎向未來挑戰。