中城國小榮獲閱讀特優！代表花蓮競逐教育部全國閱讀磐石獎

書香車進入校園強化校園日常閱讀文化。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

為鼓勵各校營造校園優質閱讀環境、培養學生主動閱讀習慣，花蓮縣政府辦理「推動閱讀績優學校徵選活動」。經專家學者嚴謹評選後，由玉里鎮中城國民小學憑藉卓越的推動成效，榮獲國小組「特優」肯定，並代表花蓮縣參加教育部「一一五年度全國閱讀磐石獎」甄選。

花蓮縣政府表示，該活動依據教育部國民及學前教育署閱讀推動指標，從閱讀理念、資源整合、教學實踐、學生學習成效及教師專業成長等面向進行全面檢核。

花蓮縣政府教育表示，中城國小以「二至十二歲完整閱讀銜接」為核心，自附設幼兒園起即系統性規劃閱讀啟蒙課程，透過師生共讀、聊書與閱讀遊戲，協助孩子從生活經驗中建立閱讀興趣與基礎能力。

中城國小校長鍾曜任表示，進入國小後結合晨讀時間、主題書展、閱讀護照及班級圖書角，形塑校園日常閱讀文化。

鍾曜任指出，學校更善用數位載具與線上閱讀平台，推動紙本與數位並行的閱讀模式，並將閱讀策略融入創客課程與在地走讀學習，引導學生在真實情境中蒐集資料、理解文本並表達觀點，打造「從幼兒園扎根、向上延伸至高年級」的系統性閱讀課程。

縣長徐榛蔚表示，閱讀是孩子連結世界、培養思考力與學習力的關鍵基礎，縣府持續透過政策支持與資源挹注，協助學校發展具特色且長久性的閱讀課程。此次中城國小獲選代表本縣參與全國閱讀磐石獎甄選，不僅是學校團隊長期努力的成果，更是花蓮在閱讀教育扎根有成的重要象徵。