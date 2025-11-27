中埔公所、農會攜手辦秋之盛典 下午1點即有親子活動 6點起知名演藝人員表演、抽獎到9點
嘉義縣中埔鄉公所與中埔鄉農會攜手舉辦【秋之盛典2025 Have Fun】水資源暨慶祝農民節活動。（圖/中埔鄉農會提供）
（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義縣中埔鄉公所與中埔鄉農會鑑於今年七月份丹娜絲颱風侵襲，中埔的鄉民及農民在生活上及經濟上都受到影響，為讓社會大眾重視水資源、水循環、極端氣侯三者之間的重要性，將於11/29日下午1點，攜手共同在中埔鄉水資源保護區內的獨角仙農場，舉辦【秋之盛典2025 Have Fun】水資源暨慶祝農民節活動。
【秋之盛典2025 Have Fun】，從下午1點起，即有親子及表演活動，公所與農會特別邀請小朋友最愛的救援小英雄波力、羅伊及橘子姐姐一同加入親子時間；晚間6點邀請獲得金曲獎及金鐘獎的藝人加入大摸彩的晚會，讓大家在快樂的氛圍下了解水資源的重要性與水循環失衡對農業及整體環境的嚴重影響，並設計簡單的摸彩券取得方法，只要在現場與水滴寶寶拍照打卡分享「愛中埔、愛水、愛地球」的通關密語就可取得摸彩券，藉由活動的快樂幸福感增進大眾對水資源的重視。
中埔公所表示，秋之盛典晚會，什麼都金爍爍，主舞台是由中埔鄉公所人員親手一個一個亮片拼出來的，演藝人員都是金字招牌，包含金曲歌后—張秀卿、金曲歌王—黃文星、金鐘主持人—小倩、最閃亮的全球巨星—陳孟賢、芒果公主—喬幼、鬧著玩主持人—顏永烈、綜藝一級棒森恬ＣＰ—李子森、杜忻恬，抽獎的獎品更都是知名品牌、叫得出名號，從知名的按摩椅、機車、電動車，熱門的iPhone，小至安全認證的有機土雞蛋禮盒，還有超實用的農會禮券及知名飯店住宿券等，大大小小共計220項獎品！如何取得獎品只要到主會場完成2025秋之盛典的任務即可獲得摸彩券一張，不設限中埔鄉鄉民，任何人都歡迎參加。
中埔鄉李碧雲鄉長指出，今年七月份丹娜絲颱風侵襲，中埔的鄉民及農民在生活上及經濟上都受到影響，因此今年的秋之盛典更想讓大眾重視水資源、水循環、極端氣侯三者之間的重要性。從九月份開始就與中埔鄉農會共同規劃針對小朋友設計的小旅行；公所特別針對鄉內五六年級的小朋友，設計免費體驗的HaveFun水資源小旅行，藉此深入了解在地的水資源與大自然及農業的關係；中埔鄉農會則是針對全國小朋友設計秋日野趣小旅行，讓小朋友了解水循環與氣候對農作的影響，二者活動訊息一公布即受到熱烈回應，很快就額滿。
活動當日主會場尚有多項親子活動可現場報名，參加珍惜水資源闖關活動就可以拿到2025秋之盛典環保多功能水壺袋，參加水滴寶寶提燈DIY就可以把吉祥物帶回家。
中埔鄉農會李甯潔總幹事說，秋日野趣小旅行透過網路報名更是在一分鐘內額滿，回應全國大眾的熱烈支持，特再加開40位名額依然秒殺，只好很抱歉的說期待明年再相逢。另外，從下午1點開始的草原市集，除了有來自各地具有特色攤位外，中埔鄉農會供銷部、產銷班也會展售在地農特產品，家政班媽媽更是拿出最在地的好滋味，晚上5點舉辦農民節表揚活動 ，活動精彩錯過不再哦！
主辦單位因應大眾交通需求，貼心的從中埔村往石硦村活動會場方向，沿135縣道設有7處汽車停車場、一處機車停車場及5處接駁站，請配合交通人員指揮停車，另有7輛接駁車從早上9點至晚上9點，採不間斷的循環式接駁，歡迎大眾多多利用。
嘉義縣中埔鄉公所與中埔鄉農會攜手舉辦【秋之盛典2025 Have Fun】水資源暨慶祝農民節活動。（圖/中埔鄉農會提供）
