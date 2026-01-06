中埔分局警方和搜救人員寒夜中漏夜搜尋 找到迷途失智老嫗送醫挽回一命

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣警局中埔分局於4日晚間，接獲民眾報案指稱，其居住嘉義縣中埔鄉住家的高齡82歲邱姓婆婆於當日下午4時許獨自從住家出門不知去向。家屬在附近搜尋皆未發現，因邱嫗有失智傾向，故焦急向警方報案，經員警調閱監視器發現邱嫗徒步至嘉義縣番路鄉近仁義潭道路後即不知去向。

中埔分局義仁聯合所獲報後，旋即由頂六所長黃煌昆率領員警、嘉義縣搜救大隊等數十人兵分多路協尋，並調閱沿途相關監視器，研判邱嫗可能在嘉義縣番路鄉八掌溪堤防周遭道路。黃所長深知近日晚間天氣嚴寒，高齡82歲老嫗若再搜尋不到，恐因低溫導致生命危險，即在心中祈求佛祖保佑，讓員警能順利搜救。黃員即帶隊徒步沿番路鄉近仁義潭道路旁果園來回歷經數小時搜尋，果然於當(4)日晚間9時許在番路鄉近仁義潭道路旁1處芭蕉園裡，眼尖發現該名老嫗趴臥在草叢裏，其腳裸還被草叢裏的石縫卡住無法動彈，所幸老嫗意識清楚，臉部僅有輕微擦挫傷。經警方協助脫困並即時予以補充水分，後通知救護車送醫急救。所幸尚無大礙。家屬表示，得知老嫗途步迷失距離住家約2公里外的果園裡，經員警積極搜尋後成功尋獲，幫助其家人從鬼門關前搶救回來，深感謝意。

中埔分局呼籲民眾家中有失智或罹有疾病之長者，建議在其身上衣物標示聯絡電話或裝置定位追蹤設備，倘若走失時應立即報警協尋，避免發生意外；另如有失智或身心障礙民眾，家屬可向在地鄉鎮市公所（村里辦公處）提出申請或於網站線上申請預防走失服務之溫馨手鍊，亦可自願由警方協助指紋建檔，以供日後辨識、協助返家。

圖：嘉義縣警局中埔分局獲報82歲老婆婆出門不知去向，警方和數十名搜救人員寒夜中漏夜搜尋 ，所幸在仁義潭旁芭蕉園內找到該迷途失智老嫗送醫挽回一命。（照片嘉義縣警局中埔分局提供）