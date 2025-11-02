中埔啟承盃第二屆全國書法比賽 老中青幼150位好手参賽

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣中埔啟承文化藝術基金會為促進書法藝術的傳承與發展，攜手中埔國中，於今（2）日在嘉義縣立中埔國中舉辦中埔啟承盃第二屆全國書法比賽，吸引150位老中青幼書法好手現場揮毫一較高下。今年有幾組父女檔、兄弟姊妹檔一同獲得榮耀，還有小四的雙胞胎兄弟雙雙得獎及小三師生檔一起獲獎，儼然為傳承書法文化做了最佳的典範！

這次比賽的命題由沈燕誠担任，並隨即由中埔啟承文化藝術基金會晉茂根董事長彌封簽字，於比賽前5分鐘開封發給參賽的選手。比賽按照年齡年級，共分6組，經過两個小時的書寫及現場即刻評審，於中午舉行頒獎典禮。決賽成績，長青組由彰化縣鐘永結獲得第一名、社會大專組由高雄市楊千瑩獲得第一名、高中組由台中市西苑高中蔡善宇獲得第一名、國中組由台中市大華國中蔡宗諺獲得第一名、國小高年級組由台中市樹義國小林彥睿獲得第一名、國小中低年級組由高雄市翠屏國小顏宇均獲得第一名。此外，本次比賽邀請了多位貴賓共襄盛舉，包括中埔鄉鄉民代表會主席何韻定、中埔國中校長林婉鈴、頂六國小校長何嘉祥、中埔鄉藝術家李國聰、嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍、行政院雲嘉南區副執行長李碧菁等貴賓蒞臨指導，為每位得獎者喝采。晉茂根董事長並勉勵得獎者再接再勵，相約明年見。

今年第二屆全國書法比賽總徵件數依然踴躍，來自全國各地近千件參賽作品，徵件作品於10月15日進行初賽評審，經過書法專家評定後，選出本屆長青組26位、社會大專組27位、高中組28位、國中組32位、國小高年級組41位、國小中低年級組30位，共184位入選決賽的參賽者，決賽優勝者可獲得500元至5,000元不等之獎金。

中埔啟承文化藝術基金會董事長晉茂根是推行社會教育的典範，退休後即跟隨沈燕誠校長學習書法十幾年，從傳統走進去，從創新走出來，而且經常出國充電，參觀甲骨文的安陽文字博物舘，故宮的鐘鼎文，龍門石窟造像記，西安碑林等。因而去年中埔啟承文化藝術基金會開始與祥和書法協會、嘉檳書會合作策劃中埔啟承盃全國書法比賽，以行動提倡書法教育，紮根藝術與人文願景。

晉茂根董事長說，期待每一位書法愛好者都能在參賽過程中拿出最好的表現，展現個人獨特特質與風貌，繼續為弘揚珍貴的傳統藝術文化而投入心力。

圖：嘉義縣中埔啟承文化藝術基金會為促進書法藝術的傳承與發展，攜手中埔國中，於今（2）日在嘉義縣立中埔國中舉辦中埔啟承盃第二屆全國書法比賽，吸引150位老中青幼書法好手現場揮毫一較高下，場面相當熱烈。（記者吳瑞興攝）