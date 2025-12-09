中埔社區心衛中心成立 守護山區居民心理健康零距離

嘉義縣衛生局長趙紋華（中）於中埔社區心理衛生中心前與團隊合影，象徵嘉義縣心理健康支持網絡再升級。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

為提升嘉義縣民心理健康服務量能，嘉義縣衛生局今（9）日在中埔國中舉辦本縣第3處社區心理衛生中心「嘉義縣中埔社區心理衛生中心」揭牌儀式，服務範圍涵蓋中埔、番路、竹崎、梅山、大埔及阿里山等六鄉鎮，為縣內山區居民帶來更便利的心理支持資源。

嘉義縣幅員遼闊，山區居民長期受限於交通距離與資源不足，中埔社區心理衛生中心成立後，將有效縮短民眾與專業服務的距離，中心提供心理健康促進、心理諮商、社區精神個案管理與自殺防治服務，透過跨專業團隊合作，期盼達到「及早發現、及早協助」，減少心理健康問題對個人與家庭的衝擊。

廣告 廣告

衛生局長趙紋華表示，縣府積極推動「零距離心理健康服務」，希望每位民眾在遭遇身心困擾時都能找到可依靠、願意傾聽的資源，中埔心衛中心的成立，不僅強化在地心理服務網，也象徵嘉義縣邁向更完整、友善的心理健康支持系統。

目前中埔心衛中心暫設於中埔國中，待新建衛生所完工後將遷入新址營運，並持續提供完整心理健康支持服務。縣府也將持續投入資源推動社區心理衛生三級預防，並與學校、醫療院所、社政單位及各社區組織合作，共同打造安全、健康、有支持的生活環境。

民眾若有情緒困擾、壓力或孤單感，可撥打中埔社區心理衛生中心專線（05）362-1150，或衛福部安心專線 1925（依舊愛我），皆有專業人員 24 小時提供協助。嘉義縣目前共有太保、民雄與中埔三處社區心理衛生中心，並於18鄉鎮衛生所設置心理諮商站，陪伴縣民面對日常心理挑戰。