中埔警寒冬送暖宣導反詐 提醒民眾提高警覺

中埔分局結合中埔鄉公所與社區團體辦理反詐騙宣導活動，透過面對面宣講提升民眾防詐意識，攜手守護財產安全。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

為提升民眾防詐騙意識、協助打擊詐欺犯罪，中埔分局長吳伯元今（1）日率領員警，前往中埔鄉公所在嘉檳文化館舉辦的「寒冬送暖」活動現場，除表達對公益活動的支持外，也把握機會向鄉親進行反詐騙宣導，強調「識詐、阻詐、懲詐」的重要性，呼籲民眾共同防堵詐騙。

吳伯元表示，近年詐騙手法層出不窮，警方整理出多項常見詐騙類型，包括假網購詐騙、假投資詐騙、假應召詐騙，以及近期流竄的「政府普發1萬元」假訊息詐騙等，提醒民眾務必提高警覺，不輕信不明訊息或來電。

廣告 廣告

針對年長者族群，吳伯元特別說明常見的假公務機關詐騙手法，詐騙集團常假冒政府單位或執法人員，以涉案、補助或帳戶異常為由誘騙民眾交付個資或金錢。此外，近期亦有詐騙集團利用嘉義縣政府即將舉辦「2026臺灣燈會」名義，散布不實徵才資訊，誘使民眾誤信而提供個人資料與金融帳戶，造成財產損失。

吳伯元呼籲，民眾如接獲可疑訊息或電話，應立即撥打110或165反詐騙專線查證，並善用165打詐儀錶板所提供的AI智能客服服務，提升自身防詐免疫力，避免落入詐騙陷阱。

此外，吳伯元也鼓勵鄉親踴躍協助檢舉詐騙行為，若發現不明人士於ATM前連續多次提領款項，請立即通報警方，檢舉成功最高可獲新臺幣1,000萬元獎金。中埔分局表示，未來將持續深入社區，結合各類在地活動推動多元反詐騙宣導，提升宣導成效，讓防詐觀念深入人心。