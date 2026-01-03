中埔警推廣識詐、防詐與拒詐

嘉義縣中埔分局為加強反詐騙宣導、提升民眾防詐意識，於三日參與番路鄉三寶門保安府及番路鄉公所、嘉義縣議長辦公室舉辦的「保安府廣澤尊王賀歲金發放」活動。中埔分局長曾裕景親自到場，不僅表達對寒冬送暖-賀歲金發放活動的支持，更帶領員警向民眾進行反詐騙宣導，推廣「識詐、防詐、拒詐」的重要性。

活動現場人潮絡繹不絕，曾分局長除說明當前常見詐騙手法，如假冒客服、網購詐騙、投資詐騙以及近期普發一萬元現金訊息詐騙等，特別針對年長者易遭詐騙之假公務機關，如：假檢警、假國稅局、假健保局…等，並強調近期嘉義縣政府舉辦2026臺灣燈會，詐團以不實徵才資訊，誆騙民眾各資及金融帳戶，呼籲大家提高警覺，若有疑問可撥打110或165反詐騙專線查證。

活動現場氣氛熱烈，曾分局長透過問答互動的方式，讓民眾在輕鬆的氛圍中學習防詐知識，不少參與者表示受益良多。中埔分局也藉此機會加深與社區民眾的互動與信任，強化警民合作，共同打造安全無詐的生活環境。