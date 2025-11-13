中埔警查獲嘉縣首件普發萬元詐騙案

日前陳姓老婦人向中埔分局三和派出所報案，稱於今年十月底在臉書廣告見「政府普發一萬元補助」訊息，遂主動填寫個人基本資料及LINE聯繫方式。歹徒佯稱需要以金融卡驗證開通，方能領取補助，誘騙陳婦至超商以賣貨便寄出金融卡。事後發現該中華郵政帳戶無法使用，始驚覺發現遭騙。

該分局立即組成專案小組，經蒐證掌握詐騙犯嫌後，報請臺灣嘉義地方檢察署指揮偵辦，於十一月十二日持臺灣嘉義地方法院核發之搜索票，在嘉市西區湖子內查獲陳姓犯嫌到案，並查扣作案工具行動電話等證物。全案依涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。本案係嘉義縣首件查獲普發萬元補助詐騙案，警方將全力打擊詐騙集團。

中埔分局分局長曾裕景因應政府普發現金政策，面對詐騙集團藉機羅織詐騙話術，特別以夜市叫賣哥錄製反詐騙音檔。針對近期高發詐騙如:「普發一萬現金」、「假投資」、「假檢警」、「假買家騙賣家」等手法，除透過各種LINE群組推播外，並利用巡邏車廣播撥放，深入轄區村里巷弄。提醒轄區居民注意防詐，其詼諧之識詐方式深獲民眾好評及效果。

曾分局長提醒民眾，政府普發一萬元現金政策，不會以簡訊、電子郵件方式通知領錢、登錄，也不會要求至ATM或網銀操作轉帳。