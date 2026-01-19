中埔鄉嘉182線禮成橋改建動土 無落墩設計提升通洪與行車安全

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】嘉義縣中埔鄉嘉182線禮成橋改建工程19日舉行動土典禮。該橋為三層村民通往台南市白河區的重要聯絡橋梁，自民國61年完工使用至今已逾54年，橋體老舊亟待改善。嘉義縣政府規劃設計改建工程，並在嘉邑行善團鼎力協助下順利推動，總經費約1,900萬元，其中嘉邑行善團出資1,500萬元、縣府負擔400萬元。

原禮成橋橋長25公尺、淨寬僅4.3公尺，為雙孔RCT型橋梁，通洪能力不足。此次改建採用單跨預力無落墩橋型設計，可有效減少河道阻礙，提升通洪效率，並降低沖刷與漂流物堆積風險。新橋完工後，橋長將延伸至35公尺，橋寬提升至8公尺，規劃雙向各一車道，改善會車安全與行車效率。

使用超過54年的禮成橋。(圖／嘉縣府提供)

縣長翁章梁表示，近年因天災或結構老化，國內發生多起橋梁斷裂或倒塌事件，包括花蓮馬太安橋、台東高寮大橋及南方澳大橋等案例，突顯橋梁更新與維護的重要性。他感謝嘉邑行善團與各界善心人士的支持，讓地方交通安全得以改善。為避免施工期間影響居民通行，縣府另負責鋼便橋施作，並統籌整體工程與監造作業。

嘉義縣政府自102年起自籌經費進行橋梁檢測與維護，105年起陸續與嘉邑行善團合作，由政府設計、行善團出資改建，已完成或改善多座橋梁，包括近期完工的竹崎「鄉村橋」、中埔「龍門橋」、民雄「中央橋」，以及急需改善的水上「龍德橋」、梅山「深坑2號橋」與「水底寮橋」等。

縣長翁章梁、立委蔡易餘、中埔鄉長李碧雲、嘉邑行善團理事長鄭秀玉等貴賓焚香祝禱工程圓滿順利。(圖／嘉縣府提供)

立法委員蔡易餘也出席表示，嘉邑行善團長年造橋鋪路、造福鄉親，善款回饋地方，令人敬佩。縣府指出，嘉邑行善團至今已協助嘉義縣完成350多座橋梁改建，工程經費皆來自全國善心人士，對地方建設助益良多。

此外，日前丹娜絲颱風重創嘉義，嘉邑行善團亦即時伸出援手，由理事長鄭秀玉代表捐贈1,000萬元協助災後復原，並提供餐食支援義竹、竹崎、中埔、水上及鹿草等鄉鎮居民。

今日動土典禮由縣長翁章梁、立委蔡易餘、中埔鄉長李碧雲、嘉邑行善團理事長鄭秀玉、台南市副市長姜淋煌、建設處長郭良江等人共同持鏟，焚香獻花，祈求工程如期如質完工。