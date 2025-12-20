中埔鄉四十九庄保安宮王爺廟 x 中埔啟承基金會 送愛心助弱勢邊緣戶

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】為送暖中埔鄉內邊緣戶等弱勢團體，四十九庄保安宮王爺廟攜手中埔啟承文化藝術基金會，於今（20）日上午在四十九庄保安宮王爺廟舉行愛心公益活動。現場除贈送由數十位志工親手編織的襪套、紅包3,500元以及各項民生物資給支持對象。活動中還提供撥筋、義剪、修指甲及公益舞台表演等，讓蒞臨鄉親在冬陽中享受闔家家歡樂的休閒娛樂節目。

這場愛心公益盛會邀請到中埔鄉長李碧雲、行政院雲嘉南服務處執行長李碧菁、立委陳冠廷、立委蔡易餘服務處副主任蔡嘉樺等貴賓都親臨現場，表達對鄉里和在地的支持與重視。

中埔啟承文化藝術基金會設立已三年，以發展社區鄰里的文化平權為職志。董事長晉茂根指出，基金會希望讓文化藝術傳承的種子在中埔鄉發芽、擴散，秉持回饋郷里初衷。這次將所募各界愛心轉贈給需要關懷的弱勢對象，辦理親近民眾的文化休閒活動，正是基金會串聯在地士農工商的年度大事。熱情邀約中埔鄉親共襄盛舉，一起在池王爺見證下為中埔温馨送暖做愛心。

發起人之一的行政院雲嘉南服務中心副執行長李碧菁也提到，今年持續號召四十位志工參訓、成功編織出百條襪套，是充滿歡笑與關愛的過程。能邀約到這么多夥伴一起付出，在在顯示中埔鄉是有人情味的好地方。

有307年歷史的四十九庄保安宮，主祀五府千歲池王爺，又稱王爺廟，是中埔鄉開山祖廟，長年庇佑著庄頭。主委郭明彰表示，王爺廟作為地方信仰中心，保存著乾隆時代的碑記，歡迎闔家老幼除了參加盛會也不忘進入廟內感受屬於古廟的恩澤與力量!這次廟方提供2,00元紅包，持續善意滿滿的有力後盾。

李碧雲鄉長說，非常感謝四十九庄保安宮、中埔啟承基金會、陳冠廷與與蔡易餘立委辦公室等慈善家，這次發起捐贈紅包及物資活動，讓中埔鄉內弱勢家庭能夠在歲末寒冬中，感受到社會的關懷與温暖。也希望藉此活動，達到拋磚引玉的成效，讓更多人發揮愛心，一起關心身邊的弱勢朋友。各村村長長期關懷無法列入中低收入戶的邊緣戶，這次能提供名單給主辦單位作捐贈，是非常有意義的事!中埔鄉的社會安全網要接好接滿，讓鄉民有尊嚴、有榮譽感的生活在家鄉土地上，重拾信心向前走。

圖說：中埔鄉四十九庄保安宮王爺廟今日攜手中埔啟承文化藝術基金會， 舉辦送愛心助弱勢邊緣戶愛心公益活動，共有100人接受捐贈。（記者吳瑞興攝）