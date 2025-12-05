南部中心／綜合報導

中埔鄉公所自112年起廣招各產業團體，以發展淺山休閒文化為主軸，提出中埔地方創生2.0計畫，除1.0台三線周邊外更擴及台十八線阿里山公路為提案範圍，其中包括中埔鄉公所、愛在山林、森居企業、佳食公司及中埔魅力商圈協會的提案，再次獲得國發會及各部會肯定，成功爭取到2,532萬元經費，有望促進在地經濟繁榮同時推動永續發展以及創造更多就業機會。









中埔鄉地方創生2.0計畫 再獲國家發展委員會核定2532萬元

嘉義中埔鄉地方創生2.0計畫，再獲得國家發展委員會核定2532萬元。（圖／翻攝畫面）

中埔地方創生2.0自112年起廣招中埔鄉各產業團體，以發展淺山休閒文化為主軸，除1.0台三線周邊外更擴及台十八線阿里山公路為提案範圍，其中包括中埔鄉公所、愛在山林、森居企業、佳食公司及中埔魅力商圈協會的提案，再次獲得國發會及各部會肯定，成功爭取2532萬元經費支持。愛在山林以藍染工藝為主將攜手在地其它染坊的茶染與檳榔染，共同推動更多元的植物染工藝，創造更多的可能；森居企業推出碳權教育，協助產業應對碳焦慮並以此結合旅遊推出新型態的產品；築夢森居生態農場和屏東科技大學合作，將廢棄檳榔梗加工作成貓砂或香氛燃燒碇的構想，發展最夯且實用的時尚產品，佳食有限公司以在地木耳、木瓜、酪梨等農特產品開發成米果等辨公室零嘴的構想，得到經濟部的支持，中埔魅力商圈發展協會由中埔在地旅宿業、餐飲業、農產品展售業者及各類不同單位團體組成，這次向勞動部提出多元培力就業開發方案，聘用專案管理人員加強行銷能力，達到商圈共好及永續經營成長的目標。

透過多種活動，期盼創造地方特色吸引遊客。（圖／翻攝畫面）

中埔公所提出的吳鳳公園美學再造規劃設計及工程案，吳鳳公園是知名建築師漢寶德老師規畫設計的閩式風格建築，但內部設施年久失修，這次提案從韌性淨零設計的角度出發，保留原有閩式風格的建築設計，期待成為阿里山公路上的新亮點，李碧雲鄉長表示，中埔鄉推動地方創生，以促進在地經濟繁榮、推動永續發展及創造更多就業機會為目標，在推動的過程中帶動社區、產業加入地方創生的行列，期待公私部門持續合作，創造地方特色加速產業轉型升級，以此吸引外來遊客及提升經濟效益，打造中埔鄉成為最具淺山文化休閒的好去處。

原文出處：中埔鄉地方創生2.0計畫 再獲國家發展委員會核定2532萬元

