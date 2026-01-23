中執委質疑台南初選「國民黨」介選 陳亭妃：不討論
南投縣 / 綜合報導
民進黨台南初選落幕，不過黨內依舊暗潮洶湧，根據平面媒體報導，在21日中執會上，中執委黃守達在會中質疑，台南初選有國民黨介選跡象，對此挺妃派中常委王世堅，當場表達反對，認為結果出爐不該再生枝節，主席賴清德表示，有沒有介選心中清楚，裁示在不干擾競選步調前提下，適當時機進行研究與檢視。對此陳亭妃今(23)日召開記者會公布最新春聯，被問到這件事，不願多做回應。
一人一張秀出個人春聯，陳亭妃再次找來扶龍王，王世堅助攻，替自己2026角逐台南市長選情加溫。立委(民)陳亭妃說：「一馬當先，陳亭妃，，一馬當堅，王世堅，當先或當堅但是亭妃跟世堅委員都是一樣，我們永遠是跟人民站在一起。」
儘管王世堅「堅定挺妃」，但初選落幕後黨內仍出現雜音，根據平面媒體報導，21日中執會上，中執委黃守達會中表示，初選民調浮現「國民黨介選」跡象，其中台南情況最明顯，挺妃派中常委王世堅當場表達反對，表示結果出爐不宜再生枝節，主席賴清德裁示，是否存在國民黨介選，心中非常清楚，要求在不干擾競選步調前提下，適當時機進行研究與檢視。
立委(民)陳亭妃說：「今天是很開心的，我們不要去討論這個議題，因為也提名了，我覺得這就是一個段落了。」立委(民)王世堅說：「要有實質的證據，接電話的人只要他願意表達，那他會有什麼樣的回應，他會喜歡哪一位候選人，那這個我們無從去知道。」
立委(民)林俊憲說：「國民黨介入，我是覺得一點都不意外啦，主席也就下令了啊，就黨中央，以後大家去研究。」看得出儘管綠營黨內初選已經落幕，但似乎距離完成整合還有一段路。
國民黨台南市長參選人謝龍介說：「賴總統很清楚國民黨有沒有介入初選，我個人也很清楚，如果想要藉著這個來翻盤，那只會增加你們整合的困難度而已。」
民進黨祕書長徐國勇說：「藍白介選又不是現在才開始，他們早就在介選，我們民調公平公開公正沒有任何問題，當然我們各種民調會再繼續精進。」台南民進黨初選之後，如何團結牽動選情。
更多華視新聞報導
民進黨台南市長初選陳亭妃勝 林俊憲：自己努力不夠
民進黨台南市長初選陳亭妃勝 林俊憲：自己努力不夠
陳亭妃台南初選勝出 王世堅開金嗓「堅定挺妃」
其他人也在看
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 67則留言
陳亭妃拜會卻拒簽聲明！挺憲議員2字道心聲
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識，陳亭妃表示「尊重」，邱莉莉和議會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19則留言
名家論壇》黃創夏／鄭麗君可能改變2026選舉
[NOWnews今日新聞]20多年前，我曾經參與《商業週刊》的「一個台灣，兩個世界」封面專題，想不到20多年過去之後，台灣的「兩個世界」亂象越演越烈，不但是在經濟層面上越發兩極，在政治上，更是板塊對撞...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 168則留言
綠若派「這2人」出戰北市？他：看不起選民
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注。綠委王世堅、沈伯洋、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君都是外界猜測的熱門人選；對此，前總統陳水扁辦公室主任...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 98則留言
台南綠營整合卡關？陳亭妃拒簽協議：不幫藍營站台是底線
民進黨立委陳亭妃在贏得台南市長初選後，於20日前往拜會台南市議會議長邱莉莉，但會中並未簽署由「挺憲派」議員所提出的三點協議保證。面對黨內不同陣營施加的壓力，陳亭妃21日公開強調，未來正副議長選舉絕對會提名民進黨籍候選人，至於議員選舉的輔選界線，她明確承諾「不會幫國民黨站台」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
鄭麗文一錘定音「七三制」！藍營新竹縣長初選火花四射 莫忘分裂曾讓縣長寶座拱手讓人
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導寒流來襲，國民黨新竹縣長初選卻持續升溫、戰火不歇。隨著新竹縣長楊文科任期將屆，現任副縣長陳見賢，以及曾退黨、再度回...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 51則留言
陳亭妃實力強！郭正亮揭謝龍介「勝選關鍵」
[NOWnews今日新聞]民進黨中執會21日正式提名陳亭妃參選台南市長。而前一天台南市議員要求陳亭妃切割台南市前議長、現任議員郭信良，但陳並未簽署。綠營台南派系之爭是否對逐台南市長的國民黨立委謝龍介有...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 20則留言
1.25兆國防預算卡關 藍：美方應跟賴清德說
[NOWnews今日新聞]總統賴清德宣布提出1.25兆元的國防特別預算，行政院也將《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送立院審議，不過遭藍白封殺，迄今無法付委審查。美國在台協會處長谷立言22日...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 10則留言
3大咖觀禮！賴清德替陳亭妃掛背帶喊凍蒜
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，中執會今（21）日正式通過提名，由身兼黨主席的總統賴清德為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，眾人齊喊「凍蒜」口號。賴清...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37則留言
破冰訊號？中方發布「來台旅遊規範」引關注 觀光署：儘速透過兩小會協商
[Newtalk新聞] 兩岸觀光未解，雙方都沒有解封禁團令，不過中國文旅部近日發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，詳細規範陸客來台的消費機制等方向，讓外界認為兩岸觀光開放露出曙光。對此，交通部觀光署指出，若中國有善意恢復兩岸旅遊，可儘速透過小兩會進行觀光議題協商。 目前台灣仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸客來台也持續卡關。不過中國文旅部先在去年1月17日率先宣布恢復上海、福建旅客來台團體旅遊後，20日再發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等規範，並涵蓋保險、成團人數、退費日期及爭議解決機制，被視為兩岸觀光開放露出曙光。 對此，觀光署指出，依據中國文旅部公布的資料顯示，因應旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，故針對2013年至2014年間所發布的團體旅遊合約範本全面修訂完善，其中包含團體境內旅遊、團體出境旅遊、來台旅遊、境内旅遊一日遊、境内旅遊組團社與地接社、研學旅遊等6種旅遊合約。 為確保兩岸旅遊交流健康有序，政府已表明應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，以利政策順利執行。我方台旅會已於去年2月聯繫新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 6則留言
藍白兩黨要求辯論！卓榮泰霸氣接招了 李慧芝：「這地方」可當平台
即時中心／高睿鴻報導因國會在野黨持續杯葛，今（2026）年度中央政府總預算案不斷被擋，連同國防特別預算條例，前後慘遭8度封殺；故外界擔憂，若國民黨、民眾黨執意繼續阻撓，許多攸關民生及社福的財源供應，恐怕都將陸續斷炊。而為化解尷尬窘境，在野陣營竟突發奇想，打算「點菜式」選擇性先審查TPASS、治水等民生相關的特定預算；但閣揆卓榮泰強烈反對，並喊話願與立委辯論。對此，行政院發言人李慧芝也進一步說明情況。藍白遲遲不審總預算，但為緩解沸騰的民意，就選出總預算當中的38項、共約718億的新興計畫，包括國家藥物韌性整備、部分生育給付差額補助、地方道路、治水、TPASS等項目先行動支。不過，這種「點菜式」做法也挨批「土皇帝」，哪裡有沸騰的民怨，就放行該項目「賞飯吃」。因此，卓榮泰昨（21）天表態，反對選擇式的審預算，畢竟這是行政院整年度、整體性的施政計畫，不應被延宕、被分割、被分裂。他甚至進一步要求，希望能對3兆350億、整年度的中央政府總預算，與立法院進行「直接的辯論」。不料，在野黨聽聞此訊後，紛紛「歪樓」，先是民眾黨主席黃國昌回應，要與卓在「公開的平台」舉行大選模式的辯論，並由電視新聞台轉播；國民黨更是進一步要求，要辦「三長對三長」電視辯論，由黨團總召傅崐萁對決閣揆卓榮泰、書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君、副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵，堪稱捉對廝殺。對此，政院昨天就回應，倘若藍白願意推進付委程序、開始審議總預算，就能請卓榮泰赴國會報告、說明，院長也當然要與所有委員辯論。而李慧芝今（22）天則在院會後的記者會強調，「國會就是最大的政策辯論平台」，如今立法院不審預算已經第147天，也實在不能理解，為何在野黨不願按照往年一樣，直接在國會辯論總預算？且事實上，她還補充說，「我們在立法院辯論預算，也不會只有3場、也不會只有黨團幹部能上場；每位委員都可對每筆預算，與行政團隊展開辯論」。因此李慧芝呼籲，在野黨立委完全不需捨近求遠，只要明天在立法院正式將總預算付委，最快下週就能有所謂的辯論攻防。行政院發言人李慧芝（中）。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／藍白兩黨要求辯論！卓榮泰霸氣接招了 李慧芝：「這地方」可當平台 更多民視新聞報導邱臣遠遭控涉性騷 高虹安：將成立外聘釐清小組調查美國不會放棄台灣！前國防部官員掛保證：中共想打？沒那麼簡單世局動盪「台灣仍屹立不搖」！賴清德曝經濟新局已開：絕不能走回路民視影音 ・ 22 小時前 ・ 5則留言
賴清德點名「心中有數」添亂？王世堅還原現場 口吐「金句」堅定挺妃
民進黨布局2026年縣市長大選，雖已正式提名立委陳亭妃參選台南市長，但背後派系角力與「藍白介選」疑雲仍持續延燒。針對中執會爆出台南初選民調出現藍白支持者「策略性灌票」的爭議，挺妃大將、立委王世堅今（23）日受訪時強硬回擊。他直言，初選結果既出就應團結，更以「野草」自喻，強調自己是「鋤頭鋤不死」的，會堅定陪伴候選人贏得大選。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4則留言
AIT處長谷立言喊「自由不是免費」 總統府籲藍白快審預算別再內耗
[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）處長谷立言22日在國防安全研究院「強化國防投資與國家整體發展」座談發表演說時表示，自由不是免費（freedom is not free），美國只能在朋友們自主的程度內提供協助。對於總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，依舊被藍白陣營卡關一事，總統府呼籲立法院把握時間讓國防特別條例能審查、儘速讓總預算付委。 谷立言提到，自由不是免費。美國只能在朋友自助的程度內提供協助，在共享自由利益與共同分擔維護自由責任的重要性上，沒有任何地方比世界這個區域更為重要。正如美國總統川普（Donald Trump）的《國家安全戰略》（NSS）所闡述，美國致力於維持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方拒止侵略，而該戰略也強調，美國不能也不應獨自承擔這一重擔。 對此，總統府發言人郭雅慧晚間被問及此事以及對於國防特別預算依舊卡關的態度時回應，非常感謝谷立言對於強化台灣自我防衛能力的關心，當然應該說，在大家面對區域安全情勢下，各國不分朝野都在共同努力強化自我防衛能力，台灣位於第一島鏈自然應該要負起責任。 國民黨立法院黨團、與民眾黨立法院黨團20日在立法院程序委員會再度封新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 16則留言
李四川在輝達與北市府簽約後有大動作 最快月底宣布參選
年底選戰新北市長這局三強角逐，據了解，最具優勢的台北市副市長李四川將於月底輝達與信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
陳亭妃破冰變「撞冰山」？謝龍介曝在地驚人內幕：對市民不公平
民進黨台南市長初選由綠委陳亭妃勝出，她20日拜會議長邱莉莉和挺憲派議員，但卻未簽署「勝選共同聲明，三點協議保證」，引發討論。藍委謝龍介表示，破冰去撞到冰山，就是因為個別的派系利益在爭鬥，甚至有議會同仁告訴他，下一屆議長、副議長都被內定了，不在這些人當中。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
總統賴清德彈劾案 全院委員會審查第二日 藍委盼讓政治回到正軌
針對藍白陣營提出的總統賴清德彈劾案，立法院全院委員會今（22日）繼續召開審查會，賴總統不列席，改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。昨日朝野立委壁壘分明、言詞交鋒。國民黨立委傅崐萁表示，賴總統面對憲法責任與國會監督，選擇落跑、不敢面對全國民眾。民進黨立委陳培瑜則說，彈劾案無正當性，只是為了羞辱賴總統。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 128則留言
川普稱獲格陵蘭使用權 將建「黃金穹頂」飛彈防禦系統｜#鏡新聞
美國總統川普日前接受福斯新聞專訪表示，美國將會得到格陵蘭的全面且永久的使用權，而且還要在上面建造黃金穹頂飛彈防禦系統。對此，丹麥總理強調，格陵蘭的主權，不是能拿來討論的議題。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
藍白杯葛1.25兆國防特別條例谷立言說重話「自由不是免費」：美國不應獨自承擔第一島鏈防衛
谷立言表示，賴政府致力購買不對稱武器，以及具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合防空與飛彈防禦系統，完全符合臺灣的軍事需求...放言 Fount Media ・ 21 小時前 ・ 5則留言
谷立言喊「自由非免費」挺1.25兆軍購預算 府籲立院別內耗、速審查
即時中心／顏一軒、陳治甬報導藍白兩黨在立法院八度杯葛總統賴清德提出的8年共1.25兆元的國防特別條例，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（22）日表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，不能獨自承擔這項重擔，呼籲夥伴加大國防投資，並表態支持國防特別預算。對此，總統府發言人郭雅慧呼籲，立法院要把握時間儘速讓國防特別條例進行審查，也讓總預算付委，希望國家前進、不要內耗。今晚8時30分，郭雅慧、內政部政務次長董建宏、農業部長陳駿季、環境部長彭啓明與經濟部常務次長賴建信，共同出席「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」會後記者會，並接受媒體聯訪。記者提問，政府提出1.25兆元國防特別預算，谷立言強調，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，不能獨自承擔這項重擔，呼籲夥伴加大國防投資，但立法院現階段仍未讓軍購預算付委，請教發言人看法？對此，郭雅慧回應，非常感謝谷立言處長對強化台灣自我防衛能力的關心與努力；面對現在區域安全情勢，各國不分朝野共同努力都在強化自我防衛能力，而台灣位於第一島鏈關鍵節點上，自然也應該要更負起責任。郭雅慧呼籲，立法院要把握時間，因為這個會期只剩下7、8天，盼能夠儘速讓國防特別條例進行審查，讓總預算付委，「我們希望國家前進、不要內耗，共同來守護民主制度」。原文出處：快新聞／谷立言喊「自由非免費」挺1.25兆軍購預算 府籲立院別內耗、速審查 更多民視新聞報導黃國昌帶走機密"消失42秒"! 綠營:足以把資料翻拍完黃國昌帶走機密"消失42秒"! 綠營:足以把資料翻拍完賴清德將展開第二輪"傾聽之旅" 了解關稅後產業需求民視影音 ・ 14 小時前 ・ 1則留言
藍白合早現裂痕？不在籍投票無共識 黃國昌：白民調八成支持
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導民眾黨立法院黨團1月15日針對「不在籍投票法」草案召開朝野協商。不過，國民黨不分區立委許宇甄指出，現階段未能凝聚足夠社會共識，建議繼續協商，導致相關案件遭擱置。對此，民眾黨團總召黃國昌今（22）日回應，他們所進行的政策民調清楚顯示，有八成民眾支持，因此會繼續努力實踐對選民的承諾，並持續與其他政黨及委員溝通。黃國昌稍早在立法院議場前受訪。記者提問，不在籍投票協商破局，會不會再跟國民黨做溝通？對此，黃國昌表示，精準來說應為「國內移轉投票」的不在籍投票修法草案，是民眾黨2024年總統大選期間所提出的政見，既然已對選民做出承諾，就會努力去實踐，「我們跟民進黨一天到晚在開芭樂票、成為芭樂黨，有本質上的不同」。關於「國內移轉投票」一事，黃國昌強調，民眾黨團會持續來爭取其他政黨與委員的支持；而民眾黨之前所進行的政策民調也清楚顯示，高達八成台灣人民支持，他們去年也曾召開記者會公開向社會大眾報告。他不諱言，在推動法案的時程上面，什麼時候適合把這個案子拿出來訴諸表決，民眾黨團會進行非常審慎的評估，因為既然要拿出來表決，就必須要確保有足夠的票數，讓這個真正實踐人民公民權、便利人民行使參政權的法案能夠通過。原文出處：快新聞／藍白合早現裂痕？不在籍投票無共識 黃國昌：白民調八成支持 更多民視新聞報導就是不審總預算！黃國昌竟點名總統辯論 媒體人轟：垂死掙扎的過氣政客卓揆叫陣辯論！黃國昌又嗆要戰賴總統 喊一條件8票全挺民進黨陳培瑜告發黃國昌！攜密件並非偶然「消失的42秒」成關鍵民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言