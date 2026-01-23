中執委質疑台南初選「國民黨」介選 陳亭妃：不討論

南投縣 / 綜合報導

民進黨台南初選落幕，不過黨內依舊暗潮洶湧，根據平面媒體報導，在21日中執會上，中執委黃守達在會中質疑，台南初選有國民黨介選跡象，對此挺妃派中常委王世堅，當場表達反對，認為結果出爐不該再生枝節，主席賴清德表示，有沒有介選心中清楚，裁示在不干擾競選步調前提下，適當時機進行研究與檢視。對此陳亭妃今(23)日召開記者會公布最新春聯，被問到這件事，不願多做回應。

一人一張秀出個人春聯，陳亭妃再次找來扶龍王，王世堅助攻，替自己2026角逐台南市長選情加溫。立委(民)陳亭妃說：「一馬當先，陳亭妃，，一馬當堅，王世堅，當先或當堅但是亭妃跟世堅委員都是一樣，我們永遠是跟人民站在一起。」

儘管王世堅「堅定挺妃」，但初選落幕後黨內仍出現雜音，根據平面媒體報導，21日中執會上，中執委黃守達會中表示，初選民調浮現「國民黨介選」跡象，其中台南情況最明顯，挺妃派中常委王世堅當場表達反對，表示結果出爐不宜再生枝節，主席賴清德裁示，是否存在國民黨介選，心中非常清楚，要求在不干擾競選步調前提下，適當時機進行研究與檢視。

立委(民)陳亭妃說：「今天是很開心的，我們不要去討論這個議題，因為也提名了，我覺得這就是一個段落了。」立委(民)王世堅說：「要有實質的證據，接電話的人只要他願意表達，那他會有什麼樣的回應，他會喜歡哪一位候選人，那這個我們無從去知道。」

立委(民)林俊憲說：「國民黨介入，我是覺得一點都不意外啦，主席也就下令了啊，就黨中央，以後大家去研究。」看得出儘管綠營黨內初選已經落幕，但似乎距離完成整合還有一段路。

國民黨台南市長參選人謝龍介說：「賴總統很清楚國民黨有沒有介入初選，我個人也很清楚，如果想要藉著這個來翻盤，那只會增加你們整合的困難度而已。」

民進黨祕書長徐國勇說：「藍白介選又不是現在才開始，他們早就在介選，我們民調公平公開公正沒有任何問題，當然我們各種民調會再繼續精進。」台南民進黨初選之後，如何團結牽動選情。

