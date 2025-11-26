中執會正式通過 民進黨提名蘇巧慧選新北市長、陳品安拚苗栗縣長

民進黨今（26）日召開中執會，完成第二波2026縣市長人選提名，分別是新北市長參選人蘇巧慧及苗栗縣長參選人陳品安。隨後民進黨中央召開記者會，總統兼黨主席賴清德除了介紹兩人的學經歷和背景外，還幫兩人繫上競選背帶，展現團結勝選氣勢。

民進黨今日正式提名立委蘇巧慧參選新北市長、縣議員陳品安選苗栗縣長。（圖／民進黨YT）

民進黨今日在中執會中討論「2026年新北市長、苗栗縣長提名候選人名單」提案並議決，最後通過分別徵召立委蘇巧慧及苗栗縣議員陳品安。隨後召開記者會，包含賴清德、秘書長徐國勇、陳品安、蘇巧慧等人出席。

賴清德提到，上個月民進黨推薦了包括台中市長、嘉義市長、宜蘭縣長和台東縣長的參選人，獲得地方一致好評，這個月的今天，則是又推薦新北市長和苗栗縣長的參選人，而她們具備許多相同特點。

賴清德指出，首先，蘇巧慧和陳品安都是女性候選人；第二，都是台大高材生和律師，均有很好的學經歷；第三，更難得的是，她們都深抱理想跟抱負，不管是在國會或地方議會，表現都非常傑出。

賴清德幫蘇巧慧加油打氣。（圖／民進黨YT）

賴清德介紹蘇巧慧時提到，她擔任三屆立委表現突出，15 次獲公督盟評選為績優立委。她長期關注教育政策，推動「實驗教育三法」、爭取成立「國家兒童未來館」；同時提出「太空發展法案」，為台灣太空產業奠定基礎。賴清德強調，蘇巧慧問政扎實、服務深入，是一位具備理想、能力與地方連結的候選人，若能擔任新北市長，將替市民帶來更貼近需求的政策與改變。

至於陳品安部分，賴清德表示，陳品安長年在苗栗生活、工作，深刻理解地方問題，特別投入醫療、長者照顧、少子化與育兒等議題，也為許多鄉親爭取到實際改善。他認為，陳品安與苗栗的生活已緊密結合，相信她能為縣政帶來新的方向，讓發展更長遠、照顧更周全。

賴清德指出，人無法決定在哪裡出生，但能選擇在哪裡奮鬥，陳品安至今都沒離開苗栗，兩次縣議員均高票當選，可以看出她不僅有理想、專業及愛心，更能推動各種作為，同時也爭取許多地方建設。

賴清德幫陳品安加油打氣。（圖／民進黨YT）

最後，賴清德與兩位候選人共同喊出「縣市好人才、團結拚未來」，強調民進黨將以最優秀的戰力，與人民攜手創造更好的未來。

