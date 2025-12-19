中壢中平商圈爆銀樓搶案 民眾見義勇為助警方逮人

中壢警分局員警在2分鐘內迅速趕到現場，當場逮捕林男。圖：翻攝自Threads@huyentrang911221

桃園市中壢區中平商圈今(19)日下午14時58分許發生銀樓搶案，一名45歲林姓男子假裝要購買金飾，隨後趁隙搶奪價值超過11萬元的金戒指逃離，店員當下追出去大聲呼喊，路過民眾見義勇為，立即上前協助店員攔下林男，中壢警分局獲報後，員警在2分鐘內迅速趕到現場，當場逮捕林男，並查扣金戒指，全案依搶奪罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

價值逾11萬3000元的金戒指。圖：讀者提供

中壢派出所表示，林男邊講手機邊向店員表示想選購櫃內金戒指，隨即趁隙逃逸店外，經熱心民眾聽到店員呼喊，店員與一旁民眾奮勇上前將林嫌攔下，員警也於2分鐘內趕到，當場將林男逮捕，並於其手中查扣重6.59台錢(24.71公克)，價值逾11萬3000元的金戒指1個，全案警詢後依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

中壢分局長林鼎泰強調，警方對於任何侵害民眾生命、身體及財產安全之不法行為，必定迅速趕往維護民眾權益，也感謝熱心民眾即時挺身而出的警民合作精神；同時也呼籲不法之徒切勿心存僥倖，警方將持續強化巡守與即時應處能量，全面守護市民安全。

