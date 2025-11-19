政治中心／屈道昀、宋弘麟 台北報導

中壢事件今天滿48週年，前民進黨主席許信良舉行新書發表會，邀請歷任桃園縣市長同台，包括國民黨籍的吳伯雄、朱立倫等人都出席，現場氣氛和樂，吳伯雄更開玩笑地說，為了參與這場盛事，差點要去打幹細胞，而許信良還鼓勵朱立倫不要放棄總統夢，稱他是國民黨最好的總統候選人。

一見到老朋友，前桃園縣長吳伯雄摸了摸，前民進黨主席許信良的光頭，兩人年齡加起來超過150歲，恰逢這天是桃園中壢事件48週年，許信良也發布新書，名為《天命》。

前民進黨主席許信良：「中壢事件讓台灣不可逆，不可阻擋走向民主，台灣的民主和台積電晶片一樣，已經成為今天國民世界，引以為傲的台灣成就。」

「中壢事件」滿48週年，歷屆桃園藍綠縣市長齊聚。（圖／民視新聞）許信良的從政之路，中壢事件可說是衝破戒嚴圍籬，在重要的日子裡，許信良把歷任桃園縣長吳伯雄、朱立倫、吳志揚等人都邀集出席。

前國民黨主席吳伯雄：「為了參加今天這個盛會，我這幾天差點衝動想要去打幹細胞，中壢事件以後好像有些人還是把他，當作我跟他敵對，其實不要說48年前，40年前我們又恢復邦交了。」

兩人一搭一唱，談起過往並肩作戰的日子，雖然政黨立場不同，但愛台之心沒有差異。

前國民黨主席吳伯雄：「假如一年多以前是你做決策的話，你大概不會發起罷免，假如我做決策的話，我也不會發起反罷免。」

「中壢事件」滿48週年，歷屆桃園藍綠縣市長齊聚。（圖／民視新聞）這話聽在才剛卸任國民黨主席身分的朱立倫，似乎有點尷尬。

前國民黨主席朱立倫：「我們都是立法院的好同事，我們都沒有打過架，我們都是好朋友。」

前民進黨主席許信良：「我個人認為國民黨要找一個總統，沒有比他(朱立倫)更好的人選，我希望朱主席最後命運，比我好很多好不好。」

許信良不忘鼓勵朱立倫別放棄總統夢，久違的藍綠黨內大佬同台場面，沒有煙硝味，只有一團和氣。

