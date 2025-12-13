中壢仁海宮五朝福醮結合國際文化 信仰慶典展現城市魅力

桃園市長張善政昨(12)日晚間前往中壢區出席「中壢仁海宮建宮200周年五朝福醮系列活動暨台日文化交流」活動。張善政表示，非常歡迎來自日本的阿波舞團好朋友蒞臨桃園，參與今年仁海宮建廟200週年慶典。阿波舞在桃園及臺灣皆享有高度知名度，深受市民喜愛，祝福舞團在臺灣各項演出行程一切順利、圓滿成功，共同深化台日文化交流。

民政局表示，中壢仁海宮長年守護地方、庇佑鄉里，是中壢地區重要的信仰中心，今年特別結合建廟200週年舉辦五朝福醮系列活動，透過宗教儀典、藝文展演及社區參與等多元形式，凝聚地方向心力，也讓市民在參與傳統慶典的同時，深入感受信仰文化的歷史記憶與時代意義。

市長張善政表示，非常歡迎來自日本的阿波舞團好朋友蒞臨桃園，參與今年仁海宮建廟200週年慶典。圖：市府提供

民政局進一步指出，市府長期與宗教團體保持良好合作關係，積極將宗教文化慶典轉化為具觀光亮點的城市活動。例如今（114）年台灣燈會在桃園期間，結合13間宮廟打造「福光滿意讚」宗教燈區，其中中壢仁海宮設置「七星橋」，吸引超過1,000萬人次到訪，成功將信仰文化轉化為城市亮點。此外，仁海宮多年來亦持續投入公益行動，包含配合市府推動「食享冰箱」等關懷弱勢計畫，展現宗教團體回饋社會的正向力量。市府也將持續與宗教團體攜手，讓信仰文化成為串聯公益、觀光與城市發展的重要平台。

