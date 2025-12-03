中壢仁海宮夜市 8成攤商12月7日撤場

桃園中壢仁海宮夜市提前收攤，將於7日結束營業。（呂筱蟬攝）

號稱北台灣最大夜市的中壢仁海宮夜市，原本營運至年底，卻傳出提前於7日收攤，桃園市政府經發局表示，該夜市未向市府提出申請，後續將依桃園市攤販集中區管理自治條例裁罰。仁海宮董事長王介禧表示，曾詢問內政部宗教司是廟會活動，並非固定夜市，才未提出申請。

桃園中壢仁海宮為慶祝建廟200周年，在泰豐輪胎廠舊址辦理仁海宮夜市，占地2萬坪、號稱北台灣最大夜市，原本預計營業到年底，卻傳出7日將提前收攤。仁海宮說，配合醮典期間茹素，有20多攤素食攤販將繼續營業。

廣告 廣告

仁海宮夜市自今年8月初開幕，每周五、六、日營業，吸引超過400個攤商進駐，還有大型遊樂設施，營運期間雖吸引眾多民眾前往，但也頻傳亂象，初期因造訪夜市人潮踴躍，周邊違規停車問題嚴重，轄區中壢警方首周就開出500張罰單，後續也因影響周邊道路交通引發民怨，另外還有價格太貴、食物重複性太高等爭議。

桃園市經發局表示，中壢仁海宮建廟200周年是民間廟會活動，其中的仁海宮廟會市集並未向市府申請，期間有收到民眾1999陳情交通及衛生等問題，有派員至現場稽查，後續將依桃園市攤販集中區管理自治條例裁罰。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，中壢仁海宮祈安五朝福醮遵循傳統習俗，醮典期間全程茹素，將於12月13日至17日推廣為期5天的「清心食素」，以清心飲食敬天禮地。為配合相關活動，廟會市集葷食攤販最後營業日為12月7日，有20多攤素食攤販將繼續營業，遊樂設施票券可使用到12月底，現場遊樂設施暫不撤場，會持續開放。

負責管理攤商的八德興仁花園夜市總經理吳仕明說，原希望在醮典茹素期間，讓8成以上販賣葷食的廟會市集休息1周，但仁海宮希望廟會市集改以素食攤位為主，考量原有的攤商難以配合，才決定提前於7日撤場。

王介禧說，舉辦仁海宮建廟200周年系列活動，曾詢問過內政部宗教司，因屬於廟會活動，醮典結束後，仁海宮市集也會結束，並非固定的夜市營業，所以才未向市府提出申請。