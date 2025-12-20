中壢仁海宮捐助200萬關懷北市攻擊事件受難家庭 張善政肯定展現宗教溫暖





「財團法人中壢仁海宮」20日舉行建宮200周年五朝福醮圓滿平安福宴，針對台北市19日發生重大不幸事故，主動捐助新臺幣200萬元。桃園市長張善政與會時表示，台北車站發生不幸攻擊事件社會各界深感不捨，中壢仁海宮主動捐助新臺幣200萬元，協助受難者及其家屬度過難關，展現宗教團體即時回應社會需求的溫暖力量。

張善政市長指出，仁海宮在關鍵時刻迅速集結董事會與理監事共識，將善念化為具體行動，市府將依仁海宮請託，協助妥善轉贈善款至本次事件的死傷者及其家屬，讓社會關懷能即時送達最需要的人手中。



中壢仁海宮董事長王介禧期盼在天上聖母的慈悲護佑下，陪伴受難家庭走過艱難時刻。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，值此仁海宮建廟200周年之際，適逢社會發生重大事故，仁海宮決定將五朝祈安圓醮期間結餘款新臺幣200萬元全數捐出，期盼在天上聖母的慈悲護佑下，陪伴受難家庭走過艱難時刻，也為社會注入更多善意與溫暖。

民政局表示，中壢仁海宮長期投入公益慈善，除本次即時捐助關懷受難家庭外，過去亦多次於國內外重大災害及公共需求發生時，主動挹注資源，協助提升防災救災與公共衛生量能，並與市府及各寺廟攜手推動弱勢關懷計畫，持續以實際行動回饋社會，發揮宗教安定人心的重要力量。

