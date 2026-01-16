中壢仁海宮捐贈價值200萬元供品 強化桃市府食享冰箱服務量能

桃園市長張善政今（16）日上午前往中壢區，出席「仁海宮建醮平安物資捐贈暨區里組織社會服務協會感恩餐會」。張善政表示，歲末年終是感恩的季節，中壢仁海宮去（114）年舉辦200周年建醮活動，規模盛大且物資豐沛，如今透過市府推動的「食享冰箱」體系，將承載著信眾祝福的愛心物資轉贈給有需要的市民，不僅落實「惜食」理念，更讓受助者在寒冬中感受到社會的溫暖與關懷。

桃園市長張善政頒發感謝狀給中壢仁海宮董事長王介禧。圖：市府提供

張善政指出，桃園市是全國唯一由民政局結合里長體系推動「食享冰箱」的城市，透過行政系統與里鄰網絡的緊密結合，確保物資能即時、精準地送達有需要的市民手中。建醮與中元普渡等傳統民俗活動是食享冰箱重要的物資來源，妥善分配慶典物資除避免食材浪費外，更能將民間的善念轉化為具體的社會公益量能。

中壢仁海宮結合200周年建醮活動捐贈大量物資，透過食享冰箱體系分送至各里，為市府推動基層社會照顧提供重要助圖：民政局提供

張善政提到，仁海宮不僅在市府推動各項公益行動時總是率先響應，過去國際重大地震發生時，也積極號召桃園宮廟投入海外賑災，將善心送到國內外需要幫助的地方。此次仁海宮結合200周年建醮活動捐贈大量物資，透過食享冰箱體系分送至各里，為市府推動基層社會照顧提供重要助力。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，仁海宮200周年慶典在市府及各界支持下圓滿完成，感謝信眾發心捐贈普渡供品。此次共募集1500份、6000盒物資，總價值約200多萬元，已全數轉贈作為食享冰箱使用，期盼讓這份善念與祝福不斷延續。

民政局表示，市府自111年起推動食享冰箱計畫，目前據點已由21處擴增至78處，累計受惠突破30萬人次，每月減少逾5000公斤剩食。此次受贈物資除分配至各據點外，也同步轉贈華山基金會及慈馨公益關懷協會，未來將持續串聯宗教團體與社福組織，擴大服務量能，讓愛心深入桃園角落。

