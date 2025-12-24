中壢仁海宮捐200萬處理余家昶後事 家屬展現大愛回捐桃園市府

桃園市政府。圖：資料照

來自桃園市的「北車英雄」余家昶，19日在台北車站遇見隨機攻擊事件時，捨身阻擋27歲犯嫌張文點燃汽油彈，避免造成更大的傷亡，自己卻在過程中不幸喪命。中壢仁海宮得知此事，捐款200萬給余家，盼能協助處理後事，不過家屬選擇將善款回捐給桃園市府，展現大愛精神。

桃園市長張善政說，余家人非常溫暖，考量家中經濟狀況還可以，便決定把仁海宮捐地200萬回捐給市府。市府會再與家屬討論如何使用這筆款項，幫助更多需要的人。

為表彰余家昶捨身救人的精神，市府尊重其家屬意願，協助申請入祀桃園忠烈祠，目前已確定明(115)年春祭會替余家昶辦理入祀儀式。

