中壢仁海宮舉辦200周年五朝福醮啟燈大典 國際友宮共襄盛舉

財團法人中壢仁海宮建宮200周年五朝福醮啟燈大典。圖：市府提供

桃園市副市長蘇俊賓昨（13）日傍晚前往中壢區，出席「財團法人中壢仁海宮建宮200周年五朝福醮啟燈大典」。蘇俊賓表示，啟燈儀式的精彩瞬間得來不易，背後是團隊辛勞籌備一年多的成果，由仁海宮董事長王介禧、福醮醮務局主任委員范振修、執行長黃連應等人一同率領團隊歷時一年多投入籌辦。仁海宮建宮200周年是桃園的重要盛事，市府也跨局處全力協助，展現對宗教文化傳承與地方盛事的高度重視，也讓世界看見中壢媽祖精神。

仁海宮建宮200周年是桃園的重要盛事。圖：市府提供

蘇俊賓指出， 仁海宮200周年五朝福醮啟燈，包含聖母壇、北帝壇、觀音壇、天師壇、福德壇等，每一座都是精彩的藝術品，裡頭的傳統造型塑像隨著設置的自動機械規律作動，保留著原汁原味的精神，值得大家細細欣賞。

蘇俊賓進一步表示，仁海宮不僅是桃園國門之都最重要的媽祖信仰中心，更是「世界的仁海宮」。此次福醮活動藉由宗教藝術與信仰，努力串聯國際，現場匯聚來自美國西雅圖、南非開普敦、日本高円寺、泰國南瑤宮等各國友宮，透過宗教儀典與文化交流，讓中壢媽祖精神跨越國界，讓世界看見台灣深厚而溫暖的宗教文化力量。

中壢仁海宮董事長王介禧指出，感謝福醮醮務局主任委員范振修及相關團隊歷經一年多的用心籌劃，使此次五朝圓醮慶典得以順利展開，也感謝廣大信眾大德長期支持，讓這項宗教盛事得以延續與傳承。

