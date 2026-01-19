中壢仁海宮點燈起跑！8旬嬤徹夜排隊搶頭香 首日湧3千人

桃園市中壢仁海宮受理點燈登記首日，湧入逾3千人辦理，24個櫃台的工讀生忙得不可開交。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，各大宮廟開始受理信眾點燈祈福，桃園市中壢仁海宮今(19)日上午8點開始受理，有一名8旬阿嬤前一晚9點多就徹夜排隊守候，就為了搶第1個點燈為全家祈福，經廟方晚間統計，首日現場點燈人數超過3000人，24個櫃台工作人員忙到連上廁所的時間都沒有，預估接下來的週休假日及接近春節期間，將湧入大批信眾排隊點燈。

點燈30年不漲價 300元起求平安

中壢仁海宮董事長王介禧說，今年前殿將新增2萬盞福燈，近30年維持點燈300元起跳、未漲價，要讓大眾都消費得起，不會因為物價通膨調漲價格，今年更計畫將打造「總平安燈」，因為去年仁海宮建宮200週年慶典活動，受到信眾熱烈響應，迎接新的一年，廟方將打造一盞「平安總燈」，屆時將邀請市長張善政點燈，祈福國泰民安更保佑桃園市235萬市民平安與健康。

王介禧說，仁海宮每年在農曆12月1日開放信眾點燈，服務內容包含安太歲、媽祖燈、觀音燈、財神燈、文昌燈、沉香媽祖燈、藥師佛燈、關帝燈、月老燈、闔家福燈等各式平安燈，今年前殿增加近2萬盞福燈供信眾點燈，其中又以平安燈及安太歲300至500元不等是最多民眾選擇。

其中有虔誠信眾1家7口每年都花超過100萬元點燈祈福，也有企業家認點36萬元的平安總燈庇佑全家人平安健康和事業順利，去年點燈數約18萬盞，預估今年點燈總數將突破20萬盞，而網路點燈部分則有韓國男團跨海預約點燈。

仁海宮今年春節活動從除夕登場，包括除夕夜開廟門信眾搶頭香、七星平安橋、春節法會等，以及供應平安湯圓、平安餐，元宵節依例舉辦慶祝晚會。

中壢仁海宮董事長王介禧介紹前殿唯一的36萬元平安總燈。(記者李容萍攝)

中壢仁海宮董事長王介禧介紹後殿的平安斗燈。(記者李容萍攝)

中壢仁海宮董事長王介禧表示，廟裡的點燈都已經e化，透過輸入個人資料就可出現自家的點燈。(記者李容萍攝)

中壢仁海宮前殿的點燈今年將增加2萬盞。(記者李容萍攝)

