中壢仁海宮200周年慶典創新掀熱潮！信仰中心再升級 王介禧背後最大推手

中壢仁海宮200周年慶典活動圓滿，董事長王介禧背後最大推手。圖：曾增勳攝

桃園市「中壢媽」仁海宮媽祖廟建廟200周年慶典，舉辦祈安五朝福醮儀式，為持續一年多的200周年慶典掀熱潮，不論是首度與故宮博物院合作舉辦國寶巡遊的國寶數位展，或是響應環保不燒金紙、不放鞭炮及減香行動，響應市府食享冰箱計畫資助民生物資關懷弱勢及重大災難捐款，帶動仁海宮信仰中心再升級，董事長王介禧帶領團隊無疑是背後最大推手。

王介禧4年多前當選仁海宮董事長，今年連任，持續推動廟方創新發展。圖：曾增勳攝

仁海宮創立西元1826年亦即清道光六年，奉祀天上聖母，至今200年歷史，為中壢重要信仰中心，今年舉辦建廟200周年慶典，月月辦活動延續熱潮與話題，12月13日至17日將進行祈安五朝福醮慶典高潮，將在中壢、平鎮、楊梅三區上百里信眾參與見證後圓滿落幕，加入仁海宮服務媽祖迄今20年的王介禧感謝各方信眾支持、各界企業發心捐贈之外，更感念媽祖護佑地方，推動仁海宮創新走進信眾家庭、融入在地文化。

已逾耳順66歲的王介禧談及與仁海宮結緣及服務媽祖機緣，王表示，他30多歲時謀生活做印刷生意，機緣接觸仁海宮業務，獲當年董事長提攜支持，並邀請服務媽祖，當時為顧生活無暇參與，直到2006年再獲邀請服務媽祖，他因緣加入迄今，一路走來虔心服務媽祖，推動廟方創新發展。

當年董監事平均80歲，王介禧最年輕，由於2009年廟方辦理圓醮慶典，他提出「我們要走出去」與外面聯結觀念，學習別人如何經營宮廟的長處，宮廟做善事也要讓信眾知道，廟裡做什麼事情，也要爭取信眾認同支持，獲當年董事長同意，廟方開始與政府機關合作，增加曝光度，提高知名度，發揮取之社會、用於社會的精神。

王介禧加入廟方董監事學習及歷練副董事長8年後，4年多前當選仁海宮董事長，今年連任，王提到，他當選董事長第二年，知道廟方要辦200周年盛大慶典，心中誠惶誠恐，一直思考如何將200周年慶典辦得熱鬧、創新有紀念價值，2年前機緣巧遇故宮蕭院長，邀請故宮在仁海宮辦展回饋信眾，經院長實地看過及故宮人員評估後，決定採數位展合作方式，舉辦國寶巡遊數位展，提供民眾互動，是桃園第一個與故宮合作的宮廟，更做為該廟200周年慶典暖身活動，吸引很多學校學生戶外教學看展、互動獲好評。

仁海宮響應環保跟進環保減香行動，王介禧說，過去社會人口數不多、廟周圍環境大樓不多，如今人多、大樓多，燃燒金紙量大影響環境品質，廟方推動以米代金，去年起推動減香，將原本5個爐減香剩下2個爐，環境部肯定該廟模範，至該廟召開宮廟環保會議，許多宮廟擔心減香、不燒金紙影響收入，當得知仁海宮收入不減反增非常驚訝，廟方為降低空汙，照顧執事者健康，減爐減香之外，要求製香工廠降低批購香的化學成份，廟方並採拔香作法，每爐保持十炷香控制煙霧瀰漫，打造環保、文物藝術的寺廟。

