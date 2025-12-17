中壢仁海宮200周年祈安五朝福醮慶典今晚迎高潮 200秒煙火閃耀夜空

桃園市中壢仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典今(17)日晚間將進入最高潮，警方今天下午至晚上12時在廟前延平路封街交管，進行祈安五朝福醮普度盛典，大神豬及神羊、大閹雞獻供，數千信眾普度盛典，泰豐輪胎廠舊址五大醮壇區展開萬人齊聚酬神謝恩，表演節目大車拚，晚上9時謝壇花火秀，聖母壇主醮200秒璀璨煙火下，為廟方200周年祈安福醮慶典圓滿落幕。

中壢仁海宮200周年祈安五朝福醮慶典，至今晚12時中壢延平路封街交管，車輛繞道。圖：曾增勳攝

仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典，今晚福醮科儀及酬神表演節目熱鬧慶祝下，仁海宮所在的中壢區延平路封街進行，警方進行交管，今晚12時前，進出桃園、中壢往返台1線延平路的車輛請繞道行駛。福醮科儀進行普度慶典，祈求好兄弟保佑平安，另在五大醮壇區最後一天，大神豬、大神羊及大閹雞普度，特等10幾個陣頭表演節目熱鬧比拚，吸引信眾、市民熱鬧參與。

廣告 廣告

今晚壓軸的酬神音樂祭開唱，結合傳統廟會文化與現代流行音樂演出，將在仁海宮廟前、主醮壇區兩地點同步開演，信眾萬眾齊聚、酬神謝恩，音樂節目在福醮慶典加持音浪沸騰，信仰結合音樂高潮，在花火秀煙火亮麗升空下，見證「神明保庇、萬民歡騰」的200周年福醮圓滿。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，祈安五朝福醮是在地客家人最重要的傳統信仰科儀之一，象徵敬天謝地、祈求國泰民安、風調雨順，200周年福醮慶典持續一年來圓滿，感謝信眾參與，感謝市府局處、醮務局主委范振修、執行長黃連應及相關團隊歷經1年多的用心規畫，感謝邱、李、莊、張廖簡及聖母壇等五大醮壇支持，讓祈安五朝圓醮慶典圓滿成功，也為廟方開啟未來100年新紀元。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

綠營3縣市提名政見會時程出爐 台南「憲妃大戰」12/27先登場

香酥鴨老闆酒駕撞死清潔員 被挖出「偷技術做生意」判賠還打店主