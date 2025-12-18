中壢仁海宮200周年酬神音樂祭登場 展現廟會文化多元風貌

桃園市長張善政出席「中壢仁海宮酬神音樂祭」。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（17）日晚間前往中壢區，出席「中壢仁海宮酬神音樂祭」。張善政表示，仁海宮200周年系列慶祝活動自開辦以來場場精彩，為中壢地區帶來滿滿歡樂，也成功吸引來自全桃園及全台灣民眾共襄盛舉，無論是親子遊樂園與夜市、日本阿波舞團及泰國表演團隊的熱情演出，或是今晚壓軸登場的音樂祭，皆展現仁海宮200周年慶典的豐富內涵與多元文化魅力，讓民眾深刻感受到媽祖的溫暖與庇佑。張善政指出，仁海宮酬神音樂祭為系列活動的最後一場，感謝仁海宮用心規劃，將鄉親的支持轉化為一場場高品質活動，包括歷年邀請國內外團隊演出，甚至促成故宮數位典藏於仁海宮展出，讓市民有機會近距離接觸珍貴文化資源。

桃園市長張善政致詞。圖：市府提供

中壢仁海宮董事長王介禧表示，今年適逢仁海宮建宮200周年，感謝張善政、市府各局處首長與地方各界對仁海宮的協助與力挺，展現對傳統宗教文化信仰的重視與支持，也讓系列慶祝活動得以圓滿落幕。

中壢區公所表示，中壢仁海宮自清朝道光年間創建以來，香火鼎盛、信眾遍布地方，不僅是中壢重要的信仰中心，也長期投入關懷社區、照顧婦幼及推動公益，展現深厚的地方影響力。今年適逢建廟200周年，透過舉辦「祈安五朝福醮」及壓軸的《酬神音樂祭》，結合宗教科儀、藝文展演、國際文化交流與音樂活動，充分展現台灣廟會文化的多元風貌與時代精神。

