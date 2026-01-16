中壢傳尾隨學生 警方第一時間到場處理

中壢一國中傳有人尾隨學生，警方到場了解是名身心障礙人士並說明全部過程。（照片中壢警分局提供）

記者丘安／中壢報導

桃園市中壢區一所國中十五日出現一名男子在學校附近尾隨學生的情事，經警方前往了解後，原來是名領有智能障礙的身心障礙證明男子。中壢警分局長林鼎泰十六日則呼籲，若師生或家長發現可疑人事物，請立即撥打一一０通報，警方會在第一時間到場處理。

中壢警分局自強派出所十五日下午四時五十八分，派出所接獲附近一國中來電，指稱校園周遭有不明人士疑似尾隨學生情形，請警方於放學時間加強巡邏。警方據報後不敢大意，隨即調閱週遭監視器，並找到該不明人士。

警方表示，經查是名患有失智症並領有智能障礙的身心障礙證明現年六十八歲的石姓男子，警方將持續針對校園周邊道路、巷弄及學生上下學動線加強巡守，並與校方保持密切聯繫，目前未發現學生遭不當侵害情形。

另在中壢區中正公園對面的郵局十六日也出現一名疑為身心障礙人士，口中不斷的述說韓戰經過，讓前往郵局辦事的民眾為之側目。