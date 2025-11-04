中壢分局聯手大專院校 辦多國語言講座提外籍學子法治觀念
【警政時報 陳世軒／桃園報導】為加強外籍學生法治觀念與人身安全意識，近日桃園市政府警察局中壢分局與轄內各大專院校合作，前往校園舉辦「境外新生座談會」宣導講座，以多語言版本的犯罪預防宣導，協助來自印尼、越南、泰國、菲律賓及其他國家的外籍學生認識臺灣法令、融入在地生活，以建立正確的求助與自我保護觀念。
除了反詐騙、交通安全法規，宣導內容還進行「跟蹤騷擾防制法」與「性騷擾防治法」案例分析，並融合簡報影片與多國語言圖卡方式幫助外籍學生理解。中壢分局補充，為了讓同學們更進一步熟悉臺灣社會的法律與安全資源，已製作印、越、泰、菲、英文等多國語版本文宣，並分送至健行科大、元智大學、萬能科大、中原大學、南亞技術學院及中央大學等校區，期盼透過多語宣導，能提升防詐、防騷與交通安全意識。
中壢分局長林鼎泰說明，轄內大學聚集眾多非本國籍學生，因此除了警方強化校園巡守與建立外籍生安全網絡外，更需要結合校方舉辦講座，透過友善、易懂的宣導方式，給予外籍學子主動獲取安全法治資源的管道，讓他們能夠安心在臺學習與生活，共創多元、安全友善的校園環境。
