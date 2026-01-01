中壢區元旦升旗典禮溫馨登場 與民眾攜手迎接2026年

中壢區元旦升旗典禮於中壢文化公園隆重舉行。





115年桃園市中壢區元旦升旗典禮1日上午於中壢文化公園隆重舉行，吸引眾多民眾攜家帶眷熱情參與，在嶄新的一年第一天齊聚一堂，以實際行動迎接充滿希望的2026年。

典禮由聖義獅鼓團帶來氣勢磅礡的開場演出，象徵新年納福、開運平安，為活動揭開熱鬧序幕。隨後，由深受親子族群喜愛的彤彤姊姊帶領現場民眾進行「活力健康操」，大小朋友隨著音樂一同律動，現場氣氛熱絡，為新的一年注入滿滿活力，也展現中壢區多元豐富的城市能量與社區凝聚力。

護旗進場儀式則邀請啟英高中及元生國小學生擔任，學生們以整齊劃一的步伐與莊重的儀態進場，充分展現中壢青年學子的朝氣與精神風貌。國歌領唱由知名民歌手李明德老師擔綱，全場民眾齊聲高唱國歌，場面莊嚴肅穆、感動人心。典禮尾聲，李明德老師更帶領現場民眾一同大合唱，以溫暖歌聲迎接新年第一天，為活動畫下圓滿而美好的句點。

中壢區長李日強致詞。

今年元旦升旗典禮亦響應桃園市政府推動「桃園市市民卡APP」，活動首次採用該平台進行線上報名及現場報到。中壢區公所表示，感謝民眾踴躍配合，使報到流程與排隊動線更加順暢，整體活動得以圓滿順利完成。

中壢區公所指出，元旦升旗典禮象徵希望、團結與新的開始，感謝民眾在2026年的第一天熱情參與，讓今年的升旗活動格外溫馨且充滿活力。未來也將持續規劃多元、具特色的活動，邀請市民共同參與，攜手打造溫暖幸福的中壢，一起「壢動新年、幸福啟程」。

大合照。

