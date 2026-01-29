中壢區慶祝農民節表彰優秀青農 王明鉅：力挺農業 市府挹注經費支持

中壢區慶祝農民節表彰優秀青農，桃園市副市長王明鉅：力挺農業，市府挹注經費支持。（農業局提供）

記者陳華興／桃園報導

園市副市長王明鉅二十九出席「一一五年中壢區慶祝度農民節表彰大會」，同時頒發「優良青年農民獎」，項肯定張芮綾、游騰棋、張耀升三位獲獎農友的付出與卓越成就。王明鉅表示，市府過去三年挹注逾七千五百九十九萬投入中壢區農業相關發展，中壢區位於都會核心，觀光精緻農業逐步成形，除了稻作之外，草莓也成為新興發展的農特產品，在農會積極輔導下，農民表現亮眼。

王明鉅表示，市府積極推動全市農業發展，張善政市長上任後對農民十分重視，近三年挹注中華民國農會中壢辦事處近五千五百萬經費，針對中壢區其餘農事推動也挹注超過二千一百萬，總計投入逾七千五百九十九萬元。王明鉅強調，「民以食為天，農民是國家安全的根本。」沒有糧食對生活影響甚鉅，特別感謝農民過去一年的付出。

農業局長陳冠義表示，中華民國農會中壢辦事處近年積極配合市府共同推動智慧農業及休閒觀光農業，並設立農村社區小舖，推出包括以桃園三號稻米打造的「芭寶米」、「順壢米」品牌、黑豆漿、黑豆茶、草莓米香、花生酥以及草莓氣泡飲等優質農特產，展現地方農業的創新能量。

農業局長表示，為支持年輕人才及農業文化傳承，市府除持續推動「青年友善輔導計畫」，也透過「桃園智慧農耕團」整合產官學資源，協助青農導入智慧科技於農業上的應用。此外，亦大力推廣食農教育，將教育理念落實到各類農場，讓市民能親身參與農作過程，從播種、栽培到採收與加工，完整理解農業的價值。