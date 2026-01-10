中壢區道路建設再傳進展 南園二路延伸中豐北路都市計畫公告實施





桃園市政府114年12月30日公告實施「變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫(部分農業區、學校用地、公園用地為道路用地、農業區、公園用地)(配合南園二路延伸中豐北路道路新闢工程)案」，並自115年1月2日生效，代表中壢區南園二路延伸中豐北路道路新闢工程完成關鍵法定程序，正式邁入道路開闢下一階段。

工務局指出，中壢地區部分道路因銜接不足，長期影響通行效率，車流於尖峰時段需繞行周邊道路，易造成交通壅塞，遂規劃推動南園二路延伸中豐北路道路工程，長度約217公尺，路寬18公尺，採雙向通行配置，未來南園二路可直接銜接中豐北路，工程完成後，補強區域道路網結構，分散交通量，提升整體行車順暢度與安全性。

本都市計畫配合道路系統整體規劃，調整土地使用分區為道路用地，作為後續道路工程推動的法定依據。工務局補充說明，本案過去因都市計畫程序尚未完成，相關作業推動受限，故市府於114年11月18日先行完成道路定線後辦理都市計畫變更程序。現在隨著都市計畫公告實施，整體在都市計畫樁位公告後即可進行用地取得作業。

工務局強調，本都市計畫公告實施，象徵南園二路延伸中豐北路道路新闢工程正式接軌都市整體發展脈絡，後續將加速推動，逐步把規劃藍圖化為實際建設。透過道路系統的補齊與串聯，不僅可強化南園、中豐一帶與周邊生活圈的連結，也有助於整合區域交通動線、提升都市運作效率。桃市府期望隨著工程逐步推展，讓中壢的道路網絡更完整、城市機能更緊密，為居民帶來更便利的通行體驗與可感受的城市成長，勾勒出中壢未來發展的嶄新樣貌。



