中壢咖啡廳｜咖啡配滷味 走進賣控肉飯的咖啡廳「純然餐飲部」 一嚐令人安心家常味道
在咖啡廳吃控肉飯，會是什麼體驗？最近，一家無意間發現的中壢咖啡廳成為我的心頭好！「純然餐飲部」將台式家常味與咖啡文化做結合，不只餐點美味、冷氣夠涼、價格經濟實惠等因素之外，店主夫婦隨和又不隨波逐流的性格，更是悄悄地打造出簡單而不隨便的氛圍，逐漸以獨特的風味吸引咖啡迷紛紛特意來訪，甚至讓人想一再回訪。
新店報報！中壢咖啡廳：純然餐飲部
於 2025 年初夏開幕的純然餐飲部，位於桃園市中壢區龍昌路上，其前身為傳統小吃店，如今經由店主夫婦接手之後，他們希望創造一個讓客人能用力放空、看著窗外發呆的地方。後來才知道，店主喜歡閱讀、爬山、跑咖，對社群經營還不太熟悉，有時間的話會去公園發呆、美術館看展，或許是因為這樣不被手機綁住的天性，使她只想盡心盡力做好分內的事，為大家提供一個舒適、愉快的用餐環境。
純然餐飲部—懷舊與現代感交織的空間
來到純然餐飲部的店門口，會先看到一邊佈滿了綠色植栽，另一邊則是充滿童趣的塑膠連排椅，透露出純真與平靜的氣息。踏進店內，磨石子地板、金屬餐桌、桔黃色油漆、怪奇蠟燭、台式熱炒杯、不成對的燈飾等元素一一映入眼簾，帶來既懷舊又溫暖的感受。座位多以兩人座位為主，也有四人和高腳椅座位區，邀朋友共聚，或者獨自享受寧靜的時光都很適合。
純然餐飲部—拿鐵、醜醜手工水餃必點
內用低消為每人一杯飲品，12 歲以下孩童免低消，而飲品部分提供義式咖啡、手沖咖啡、茶品，甜食有鹽之花蜂蜜費南雪、瑪德蓮、焦糖雞蛋布丁等等，店主也會不定期研發新甜點，所以每次去可能都有不同的驚喜；至於鹹食則包括滷肉飯、控肉飯、手工水餃和滷味拼盤。想喝清爽系的話，推薦來杯鮮橙氣泡美式，而想要一嚐綿密口感的話，則推薦他們家的拿鐵；肚子餓的人一定要來份手工水餃，每一顆都內餡飽滿，味道鮮美！
純然餐飲部—中壢龍岡忠貞市場周邊美食
純然餐飲部的店址鄰近南亞技術學院、忠貞市場，店門口可以停機車，而附近有兩家收費停車場，且龍昌路及後寮二路的路旁也有公有收費停車格可以停。純然餐飲部目前暫不開放訂位，依現場客人為主，如遇客滿時，內用時間則為 120 分鐘。我問店主夫婦，對咖啡店有什麼展望？他們想了想表示，穩穩的就好，能跟客人聊聊天，或者看到大家到店裡邊喝咖啡，邊埋首做自己的事，如果可以成為龍岡最 Chill 的咖啡廳好像也不錯！
純然餐飲部｜賣控肉飯的咖啡廳
地址｜桃園市中壢區龍昌路194號
營業時間｜11:00-19:00（不定期公休）
其他人也在看
穿越400年前的江戶時代！倉敷美觀地區白壁古宅 x 川船遊，絕美老街必吃藍色丹寧冰淇淋和丹寧包子
來日本岡山玩，一定要強調日本岡山，不然會以為是高雄岡山，想說怎麼沒有羊肉爐這樣XD。總之來岡山一定會來倉敷美觀地區，是在地非常知名的觀光景點，我來這裡至少3次，每次來都有不一樣的感受，來不膩欸！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 16 小時前
最美咖啡廳營業4年「3分店連關」 創始店12月就要沒了
位在台北的「勺日咖啡廳」營業至今已約4年，店內氛圍相當典雅，曾被譽為「台北東區最美咖啡廳」。一度有3家分店的勺日咖啡廳，今（2025）年8月接連收掉兩家，如今官方粉專再公告，最後的創始店12月15日也將結束營業，邀請會員回來品嚐咖啡，非會員也有店內「選物商品」大折扣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坐擁大片療癒稻田景觀！礁溪超人氣寵物友善餐廳，貓狗店長隨時來撒嬌，還有專屬毛孩鮮食餐和民宿
來到宜蘭旅行，除了必逛景點，找一間舒適的咖啡廳坐下來放空，也是種享受。這次要推薦的就是位在礁溪的吸貓咖啡館，是一間超人氣的宜蘭咖啡廳推薦，不僅有遼闊稻田景觀，還有專為毛孩設計的寵物鮮食餐，像是新鮮雞肉、牛肉、毛小孩 蛋糕等搭配，現點現做、香氣四溢，毛孩們一聞到就興奮到不行！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 14 小時前
中壢文青咖啡新寵兒！在陽光灑落的老屋裡，品嚐微鹹回甘的味噌太妃拿鐵
昨天，我在中壢遇見了一間讓人一走進去就會「慢下來」的小店～三春家 café。名字溫柔、節奏緩慢，也彷彿暗示著，這裡不是快節奏的咖啡館，而是一座老靈魂的棲息地。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
走進中壢巷弄裡的海王星bakery！手作歐式麵包、招牌司康，奶油香與靜謐咖啡香交織，享受不被打擾的慢活時光
如果有一顆行星專為喜歡麵包與奶香氣息的人而存在，那大概就是「海王星 bakery」了，從原本的海王星司康升級為二號店的海王星 bakery，不僅有內用區，還有當天現製現烤的烘焙點心系列，在中壢靜謐的住宅巷弄裡，這間烘焙坊沒有大招牌、沒有喧鬧的音樂，只有自然光灑落木桌的柔亮，以及空氣中淡淡的奶油香，推開木門的那一刻，就像走入一個緩慢自轉的小宇宙，忍不住會想買好多麵包外帶的魔力⋯⋯Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 4 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 15 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 2 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 17 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 14 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 18 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國制裁日本完敗！矢板明夫揭3點影響
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈，祭出各類抵制措施，中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（DonaldTrump）通話...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前