中壢咖啡廳｜咖啡配滷味 走進賣控肉飯的咖啡廳「純然餐飲部」 一嚐令人安心家常味道

在咖啡廳吃控肉飯，會是什麼體驗？最近，一家無意間發現的中壢咖啡廳成為我的心頭好！「純然餐飲部」將台式家常味與咖啡文化做結合，不只餐點美味、冷氣夠涼、價格經濟實惠等因素之外，店主夫婦隨和又不隨波逐流的性格，更是悄悄地打造出簡單而不隨便的氛圍，逐漸以獨特的風味吸引咖啡迷紛紛特意來訪，甚至讓人想一再回訪。

新店報報！中壢咖啡廳：純然餐飲部

於 2025 年初夏開幕的純然餐飲部，位於桃園市中壢區龍昌路上，其前身為傳統小吃店，如今經由店主夫婦接手之後，他們希望創造一個讓客人能用力放空、看著窗外發呆的地方。後來才知道，店主喜歡閱讀、爬山、跑咖，對社群經營還不太熟悉，有時間的話會去公園發呆、美術館看展，或許是因為這樣不被手機綁住的天性，使她只想盡心盡力做好分內的事，為大家提供一個舒適、愉快的用餐環境。

圖／SUMMER WU

純然餐飲部—懷舊與現代感交織的空間

來到純然餐飲部的店門口，會先看到一邊佈滿了綠色植栽，另一邊則是充滿童趣的塑膠連排椅，透露出純真與平靜的氣息。踏進店內，磨石子地板、金屬餐桌、桔黃色油漆、怪奇蠟燭、台式熱炒杯、不成對的燈飾等元素一一映入眼簾，帶來既懷舊又溫暖的感受。座位多以兩人座位為主，也有四人和高腳椅座位區，邀朋友共聚，或者獨自享受寧靜的時光都很適合。

圖／SUMMER WU

純然餐飲部—拿鐵、醜醜手工水餃必點

圖／純然餐飲部

內用低消為每人一杯飲品，12 歲以下孩童免低消，而飲品部分提供義式咖啡、手沖咖啡、茶品，甜食有鹽之花蜂蜜費南雪、瑪德蓮、焦糖雞蛋布丁等等，店主也會不定期研發新甜點，所以每次去可能都有不同的驚喜；至於鹹食則包括滷肉飯、控肉飯、手工水餃和滷味拼盤。想喝清爽系的話，推薦來杯鮮橙氣泡美式，而想要一嚐綿密口感的話，則推薦他們家的拿鐵；肚子餓的人一定要來份手工水餃，每一顆都內餡飽滿，味道鮮美！

純然餐飲部—中壢龍岡忠貞市場周邊美食

圖／SUMMER WU

純然餐飲部的店址鄰近南亞技術學院、忠貞市場，店門口可以停機車，而附近有兩家收費停車場，且龍昌路及後寮二路的路旁也有公有收費停車格可以停。純然餐飲部目前暫不開放訂位，依現場客人為主，如遇客滿時，內用時間則為 120 分鐘。我問店主夫婦，對咖啡店有什麼展望？他們想了想表示，穩穩的就好，能跟客人聊聊天，或者看到大家到店裡邊喝咖啡，邊埋首做自己的事，如果可以成為龍岡最 Chill 的咖啡廳好像也不錯！

圖／SUMMER WU

純然餐飲部｜賣控肉飯的咖啡廳 地址｜桃園市中壢區龍昌路194號

營業時間｜11:00-19:00（不定期公休）

