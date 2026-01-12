中壢嚴重「火燒車」！聯結車狂燃 火勢一度影響國道車流

桃園市中壢區中園路467號前於今（12）日下午4時25分發生聯結車「火燒車」事故，火勢一度影響國道一號南下往中壢方向車流。中壢警分局接獲通報後，立即派員趕赴現場，迅速啟動交通管制與應變疏導措施。

桃園市中壢區中園路467號前於今（12）日16時25分發生聯結車「火燒車」事故。（圖／翻攝畫面，下同）

警方指出，聯結車車頭因不明原因起火燃燒，中福派出所所長李舜程率3名員警到場實施交通管制，並同步透過警廣及「友桃交訊網」CMS發布即時路況與替代道路資訊，啟動「交通快打」引導車流改道，有效降低回堵情形。

火勢已於下午4時58分由消防單位撲滅，後續由拖車排除事故車輛並清理油漬及殘骸，59歲林姓駕駛未受傷。起火原因仍待火調單位釐清，警方強調將持續強化突發事故即時應變，確保交通安全與順暢。

廣告 廣告

延伸閱讀

NBA/賽後40分鐘找東契奇尋仇？施洛德遭禁賽3場

MLB/2026年第一張破億美元合約！ 小熊出手簽下三壘金手套

太可愛！睦那京羞喊「萌ㄟ萌ㄟ」崩潰逃跑 曝過年最愛吃豬肉泡菜鍋