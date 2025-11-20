中壢國小美語安親班推薦，好評升私中補習班

【商家指南推廣專題】

國小階段，家長最關心的莫過於如何幫助孩子適應學校生活、找到合適的課後學習環境。從安親班、美語班、數學班到各式才藝課，讓人難以抉擇。每個孩子都有不同的學習步調與興趣，如何找到一個既能照顧學習、又能陪伴成長的地方，成為多數家長的共同心願。

在中壢地區，「心夢想教育」是許多爸媽信任的中壢國小美語安親班推薦品牌。該機構規劃多元豐富的課程，不僅重視成績表現，亦注重品格培養與學習態度的養成，成為許多家長口碑中的升私中補習班名單之一。

創辦人許禾恩老師深耕教育三十年，深知幼小階段是塑造孩子學習心態與品格的黃金期。在十多年前初為人母，擔憂沒有適合孩子學習的場域，便在2013年創辦了專屬國小生的課後學習教室——心夢想教育。幾年後成為中壢區家長最推薦的國小數學、國小美語安親班推薦機構與升私中補習班好評品牌。

品牌名稱象徵著孩子的夢想能在未來實現、代表著教育中那份相信與陪伴。

許老師小時家境並不寬裕，因此她深知教育可以翻轉人生並使人擁有實現夢想的能力，她相信堅持正確的方式，便能點燃孩子對於學習的樂趣。她自學生時期便對數學充滿熱忱，即使在資優教育尚未普及的年代也主動進修，奠定了日後國小資優數學教育的基礎，激發更多孩子在資優數學的潛能。多年來帶領學生於全國及國際數學競賽屢獲佳績。

為了補足英語教育中「重文法、少應用」的缺口，她組建了國小互動美語團隊，打造讓孩子能自然開口、活用語言的環境，並帶領學生參與英檢、朗誦與歌唱比賽，成果豐碩。再加上寒暑期互動美語的營隊，讓美語融入生活，使心夢想成為中壢國小美語安親班推薦名單中的佼佼者。

談到教育理念，許老師表示：「許多人強調『快樂學習』，但真正的快樂不是沒有壓力，而是孩子在挑戰後體會『原來我做得到』的成就感。」她舉例，每年因考復旦等私校而參加升私中補習班的學生，雖面臨高強度挑戰，卻在老師的支持下，學會堅持與自律，並在過程中找到自信與學習樂趣。教學就像烹飪——秘方固然重要，但關鍵在執行者的心。因此，心夢想特別重視教師的專業訓練與人格養成，唯有具備熱忱與品格，才能發揮教學真正的力量。

心夢想依不同的需求，設計多元課程，包括：

◎國小全科輔導班：融合品格教育與全方位學習，讓孩子在課後延伸學習習慣、培養責任感。

◎國小資優數學班：依程度分班，強調邏輯思維與靈活應用，建立穩固基礎。

◎國小美語互動課程：結合智慧點讀筆與AR情境教室，幫助孩子自然開口、提升語感。

◎升私中輔導班：採專業雙師制與完善輔導系統，協助學生穩健邁向理想私校。

此外，旗下的「思塾個別指導」針對不同特質與學習速度的孩子提供客製教學，讓每位孩子的潛力都能被看見。心夢想教育相信，穩定的學習環境與適性的引導，比名氣或包裝更重要。從安親、美語、數學與升私中補習班課程，心夢想陪伴無數孩子在學習路上找回自信，讓家長安心見證成長。在教育的路上，沒有標準答案，唯有用心的陪伴。

「心夢想教育」是許多家長心中，中壢國小美語安親班推薦與升私中補習班的雙重代表，也是孩子從「上小一」到「升私中」一路成長的安心選擇。若您在尋找專業的中壢國小美語安親班推薦品牌或口碑優良的升私中補習班，歡迎點選以下連結！

