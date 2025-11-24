中壢天德宮慶祝36周年 系列活動連5天展開

桃園市長張善政昨（23）日中午前往中壢區，出席「中壢天德宮田都元帥1312年聖誕暨36周年宮慶活動」。張善政表示，中壢天德宮自創建以來，已成為中壢至觀音地區的重要信仰中心，不僅傳承信仰文化、凝聚地方情感，更長期投入公益，以實際行動回饋社會，展現宗教團體在社會服務上的深厚能量，也感謝信眾以善心相挺，讓慈善精神與公益力量得以持續延伸擴大。

中壢天德宮自創建以來，已成為中壢至觀音地區的重要信仰中心。圖：市府提供

民政局表示，中壢天德宮自76年創立至今，是桃園地區規模最大的田都元帥宮廟。今（114）年適逢田都元帥1312年聖誕及建廟36周年，特別規劃為期5天的系列活動，包括藝文展演、平安福宴、獎助學金頒發、敬老金及協勤獎勵金發放、孝親楷模表揚等。

民政局指出，活動藉由信眾的參與及響應，將宗教文化與社會關懷緊密結合，使溫情深入桃園各角落，關懷更多有需要的族群。

