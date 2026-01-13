中壢失智翁迷途整天沒吃飯 警靠「1線索」找出身分助團圓

廖翁獨自外出後迷失方向，整天未進食受困徘徊。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名83歲廖姓老翁，日前獨自外出後迷失方向，整天未進食受困徘徊。中壢警分局員警晚間21時許巡邏經過福州一街時，獲民眾通報前往協助，所幸警方透過M-Police小電腦成功確認身分，才讓廖翁平安與家屬團圓。

廖翁僅記得姓名且已一整天沒有吃東西。圖：讀者提供

中福派出所說明，所長李舜程與警員宋豐軒於當晚執行巡邏勤務，行經中壢區福州一街時，遇熱心民眾求助指稱屋內有一名年邁長者疑似迷途。員警隨即入內關懷，發現廖翁疑似患有失智症，不僅無法說出自家地址，甚至因為體力耗盡，僅記得姓名且已一整天沒有吃東西。

即便老翁無法順利書寫資料，員警仍展現耐心安撫其情緒，並運用M-Police小電腦進行逐一比對與拼湊，終於查出老翁身分為83歲的廖姓男子。警方隨即聯繫派出所值班人員通知家屬，正焦急尋人的家屬得知消息後，立刻趕赴現場。

中壢警分局長林鼎泰藉此案例提醒，家中若有失智長者，建議家屬可為其配戴含有聯絡資訊的手環或防走失設備。此外，亦可主動向警方申請指紋建檔，以便在發生走失狀況時，警方能於第一時間協助長輩平安返家，持續守護市民安全。

