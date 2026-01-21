中壢套房傳濃烈「腐臭味」警破門驚見全裸翁倒臥穢物急送醫

警消隨後合力將楊男從3樓搬運至1樓，由救護人員及家屬陪同送往天晟醫院急救。(圖/讀者提供)

記者陳儒賢

桃園市中壢區日前晚間8時許慈惠三街一處套房，一名70歲楊姓獨居男子因多日未出房門，且房內傳出陣陣濃烈惡臭，民眾擔心發生意外報警求助。中壢警分局獲報後，員警當機立斷撞斷防盜門鏈破門而入，發現楊男全身赤裸倒臥地上一動也不動，已大小便失禁且生命跡象微弱，隨即由消防局救護車送往天晟醫院搶救。

中壢派出所說明，員警劉菘銓、林禹聖及孟翔獲報抵達現場時門口已可聞到明顯異味。警方隨即連繫房東與家屬到場，在取得鑰匙開鎖後，發現門後仍被防盜門鏈栓住無法推開。員警透過門縫查看，驚見楊男未著衣物倒臥在地，完全喪失行動能力，生命跡象微弱，情況極度危急。

考量救人第一，劉菘銓在徵得房東同意後，奮力撞斷鐵門鏈破門而入。入屋後發現屋內未開啟空調，空氣中充斥穢物氣味，楊男出現大小便失禁狀況，研判疑似突發中風受困多日。警消隨後合力將楊男從3樓搬運至1樓，由救護人員及家屬陪同送往天晟醫院急救，避免憾事發生。家屬亦對警方即時破門、積極救援的行動深表感謝。

中壢分局長林鼎泰表示，警察的工作不僅是維護治安，更重要的是秉持「視民如親」的服務精神，守護民眾的生命、身體及財產安全。林鼎泰也提醒，近日氣溫明顯下降，獨居長者或身體狀況不佳者若發生突發疾病，往往難以及時求助，呼籲民眾多關心身邊獨居親友、鄰里，若發現異常情形可立即通報警方或相關單位，共同守護社區安全，避免憾事發生。