中壢女欲匯款1065萬日幣 警得知原因急阻止

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經警方勸說之後，蕭女總算知道自己受騙，取消匯款，保住約220萬元台幣。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名年約45歲的蕭姓女子日前於網路上接觸到標榜「日本不動產投資」的廣告，對方宣稱投資日本不動產可獲取高額報酬，並要求加入LINE聯繫。雙方雖從未見面，均僅透過LINE聯絡，甚至還開過線上視訊會議，讓蕭女誤信對方說詞，準備匯款日幣至對方指定之外幣帳戶。本(6)月9日下午13時許，蕭女前往銀行準備匯款，所幸行員察覺有異，及時通報中壢警分局員警到場關心，經警方勸說之後，蕭女總算知道自己受騙，取消匯款，保住日幣1065萬8325元（約台幣220萬元）。

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中壢派出所說明，女子誤信投資日本不動產的廣告，準備匯款超過1065萬日幣，現場警方得知此事，馬上識破這是常見詐騙手法。詐騙集團常以「海外投資」、「高獲利」、「穩賺不賠」等話術吸引被害人投入資金，再要求匯款至境外帳戶，藉此規避追查。經警方耐心勸說後，蕭女才驚覺險些受騙，當場打消匯款念頭，成功攔阻日幣1065萬8325元，並頻頻感謝警方及銀行即時協助。

中壢分局長林鼎泰呼籲，網路投資廣告真假難辨，尤其標榜「高獲利、低風險」之海外投資更應提高警覺，切勿輕信來路不明之投資資訊或網友推薦，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110查證，避免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

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