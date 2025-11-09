中壢女超商偷逾千元商品！店員霸氣壓制「給你機會了」 警逮捕送辦

劉姓女子在超商偷取價值約1100元的飲料及三明治，超商店員追出店外阻止並報警。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 桃園中壢區昨日晚間發生超商竊盜案，一名41歲劉姓女子進入店內偷取價值約1100元的飲料及三明治，未結帳即離開，店員隨即追出店外與劉女當街拉扯，民眾拍下畫面上傳網路，店員激動稱「給你機會了，講多少次了？」中壢警分局到場將劉女逮捕，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

劉姓女子在超商偷取價值約1100元的飲料及三明治後，企圖不結帳直接離開，超商店員隨即追出店外，一人勾住劉女脖子、另一人則拉扯偷竊商品的袋子，三人於馬路中間激烈拉扯，店員更直呼「你沒有機會了，交出來好不好」、「等著被關吧你」、「給你機會了，講多少次了？」

廣告 廣告

警方接獲報案後迅速趕到現場，發現劉姓女子竊盜各種飲料、食物，警方詢問女子是否有購買這些物品，女子對部分物品表示有購買過，但事實上都未付款，隨後劉姓女子更辯稱「不知不覺就拿了很多物品」。

不過警方調查發現，41歲劉姓女子已在桃園犯下多起竊盜案，背上多起官司，但都以精神疾病為由狡辯，警方當場將劉女逮捕帶回，全案警詢後依竊盜罪嫌依法偵辦。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國3追撞雙屍24小時後水泥車翻覆！駕駛稱方向盤突鎖死 「抓交替」引猜測

輪胎行老闆神操作30年救2命！網盛讚民間智慧