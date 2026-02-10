中壢宵夜串燒美食居酒屋推薦，必吃雞腿肉串

【商家指南推廣專題】

在夜色逐漸籠罩城市、下班人潮慢慢散去之後，許多人開始尋找能放鬆的地方，與朋友小酌、為一天畫下句點，享受熱騰騰的炭火料理。「貳拾酒居酒屋」正是不少饕客口耳相傳的中壢宵夜串燒美食居酒屋推薦店家，他們以新鮮現烤的串燒、自在不拘的氛圍聞名，其中招牌雞腿肉串更是許多熟客必點的經典品項。

2023年，創辦人在二十九歲時創立「貳拾酒居酒屋」，對品牌而言，炭火點燃、串燒翻烤的香氣，是撫慰身心的訊號，而在居酒屋文化中，串燒與酒水是一種拉近距離的媒介，他們延續這樣的精神，透過火焰、炭香與溫度，打造屬於夜晚的交流場域，成為人們卸下白天角色後，能自在停留的空間。

店內料理食材皆為每日進貨、備料，肉品、蔬菜、海鮮也由主廚親自挑選，保障新鮮度與品質，並以現點現烤、炭火直烤的方式，保留食材原始風味，再依不同品項搭配自家調配的鹽味或醬料，使香氣層次更加立體。其中最受歡迎的，就是口感鮮嫩、多汁不乾的雞腿肉串，鹽燒或醬燒都能吃出肉質本身的甜味與炭火香氣，也難怪長期穩居點餐排行榜。

貳拾酒雞皮可依喜好選擇酥脆或焦香版本，成為搭酒時的最佳拍檔；豬五花包溏心蛋、包青蔥的組合，能品嚐油脂與蔬菜交織的平衡口感；牛肋條串則以濃厚肉香擄獲偏好重口味的饕客。而店內另一道被不少熟客點名的招牌為蔥鹽牛舌，搭配老闆秘製蔥鹽醬，入口瞬間層次分明，使貳拾酒逐漸累積口碑，成為中壢宵夜串燒美食居酒屋推薦名單中的佼佼者。

在酒水選擇上，貳拾酒提供生啤、清酒、梅酒、與多款調酒，滿足清爽或濃郁的風味，特調酒款也會依季節調整，夏季偏向清新果香，冬季則以溫潤酒感為主，讓夜晚的節奏隨著杯中風味延伸。

店內採用整排延伸的室內鳥居設計，將日式元素融入現代光影，營造彷彿走進京都小巷的沉浸感，適合拍照打卡、慶生聚會，且服務人員能以不造成壓力的方式提供建議，讓用餐過程更加自在。

隨著外食文化轉變，居酒屋也不再只受上班族歡迎，貳拾酒新鮮美味的串燒料理和放鬆的用餐氛圍同樣吸引許多學生族群、家庭前來用餐。店家也不定期規劃限定調酒、節慶套餐與主題活動，使品牌成為適合解壓、聚會、慶祝的夜間據點，同時建立中壢宵夜串燒美食居酒屋推薦口碑。

如果你正在尋找能安心聊天、放鬆小酌，又能吃到串燒料理的地方，那麼不妨親自走進貳拾酒，品嚐熱騰騰的雞腿肉串，或許就能理解他們被列入中壢宵夜串燒美食居酒屋推薦名單的原因。

店家品牌名：貳拾酒居酒屋

聯絡電話：03-4275578

地址：桃園市中壢區中美路二段144號

營業時間：週一至週日晚上06:00~凌晨01:00，每週二公休

FB：https://rink.cc/7ojem

IG：https://rink.cc/zncgj

LINE：@twenty_nine

