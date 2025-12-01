中壢家長會長成長營登場 探討領導力、情緒教育與教育趨勢

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市中壢家長會長協會今（29）日舉辦「2025年家長會長成長營」，以「家長會長領導成長的必修課—從教育新視野到SEL家庭實踐」為主題，邀請中壢區、平鎮區、觀音區各級學校家長會長及主要幹部，從教育趨勢、情緒教育到家長會長專業化完整鋪陳，期望在教育轉型的當下，協助家長會在學校治理中扮演更成熟且具影響力的角色。

桃園市中壢家長會長協會舉辦「2025年家長會長成長營」，以「家長會長領導成長的必修課—從教育新視野到SEL家庭實踐」為主題。（記者崔兆慧攝）

本次成長營上午安排桃園市教育局長劉仲成分享教育政策方向，並由全國家長團體聯盟榮譽理事長彭淑燕講授家長會長在權責、溝通及領導上的實務經驗。下午則由臨床心理師李依親以「把SEL帶回家」為題，解析如何在家庭中落實情緒教育、提升親子互動品質。

廣告 廣告

其中，劉仲成以他最經典的問候「你今天閱讀了嗎？」來開場，他表示，閱讀之所以重要，是因為「好的內容只要持續分享，就一定能引起共鳴」，而教育的核心，也是協助孩子在知識與世界中找到能帶著走的能力。

「2025年家長會長成長營」特地邀請桃園市教育局長劉仲成前來分享。（記者崔兆慧攝）

接著劉仲成談到近年推動的「每校一品牌」政策，鼓勵各校在兩、三年間打造校本特色，並善用教育部各項獎項與計畫，讓學校有更多展現成果的舞台。且教育從早期著重閱讀、學力，到近年AI、程式設計的快速崛起，再到本次成長營聚焦的SEL（社會情緒學習），每一項趨勢的背後，都提醒家長會長需要更理解學校現場的變動，才能在家校溝通與教育支持上發揮影響力。他說：「你們在做的事情，跟孩子的未來有關，是非常專業的任務。」期勉家長們持續透過成長營平台彼此交流、精進。

而談到近年來的教育政策，劉仲成也說，除了學科表現，學生的身心健康也相當重要，因此在市議員黃崇真的推動下，從113年3月起，教育局設立「心靈加油站」，讓學生可以不透過校園輔導老師，也能上網和心理師聊聊天，讓「心靈加油站」成為學生的「情緒樹洞」。

而全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕以「新時代會長的權責、溝通與領導力」為題主講，從「家長會長的專業」切入，分享多年帶領大型學校家長會的經驗，提出「熱心是初衷，專業是解方」的核心理念。她強調會長須具備策略思考能力，並能在AI快速發展的時代，以SEL作為情緒與溝通的導航，形成與校方、家庭、社區共同推動教育的「黃金三角」。

下午IEQ愛互動心理師團隊發起人、臨床心理師李依親也分享「把SEL帶回家：讓親子對話更有溫度」，從情緒覺察、情緒粒度與家庭溝通方式談起，以實務案例說明如何協助不同年齡層的孩子提升情緒識讀能力。她強調，若孩子無法辨識情緒核心，就難以調節行為。因此，陪伴孩子以平靜、具體的方式面對情緒，是家庭落實SEL的重要起點。

桃園市中壢家長協會理事長、市議員黃崇真也表示，協會舉辦「家長會長成長營」已邁入第三個年頭，希望可以透過活動，讓家長會長們更了解教育政策走向，也因為時代變遷速度極快，許多觀念和議題討論也必須與時俱進，希望能藉由邀請專家演講分享，以及各校家長會長間互相討論，來讓整個教育環境更好。黃崇真也透露，活動三年來各界反應都很好，希望能夠持續擴大規模及討論面向。

桃園市中壢家長會長協會理事長黃崇真表示，營隊舉辦三年來迴響很好，希望未來能擴大舉辦。（記者崔兆慧攝）

桃園市中壢家長會長協會也表示，家長會長們是家校之間的重要橋樑，在教育變動快速的時代更需要具備專業理解、溝通能力與學校治理觀念。今年的成長營不僅讓家長更掌握趨勢，也透過跨校交流擴大視野，未來也將持續推動家長專業培力，打造桃園最具影響力的家長教育共同體。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光