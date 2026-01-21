中壢寒冬老人臥在住處多日 員警及時將老人送醫

中壢慈惠三街有位獨居老翁臥在住處多日。傳出惡臭，鄰居報案，員警及時將老人送醫才挽回一條寶貴生命。（照片中壢警局提供）

記者丘安／中壢報導

寒流再度來襲，許多獨居老人需要關心，中壢警方二十一日就指出，日前在桃園市中壢區慈惠三街一套房有位獨居老人，多日未出門又傳出惡臭，所幸其他住戶警覺有異，趕緊報警，警方為救倒臥在地虛弱的老翁，只破門而入，才將老人送醫，稍後趕到醫院老翁家人很是感謝。

中壢警方二十一日表示，日前警方接獲報案電話，指在中壢區慈惠三街套房內有位獨居男子多日未外出，房內又傳出濃烈惡臭，其他分居的房客恐老人生意外，趕緊報警處理。

警力抵達後，楊姓老翁（七十歲）居住的寸間被反鎖，但員警透過門縫看到虛弱的老翁倒臥在地，未著衣物，生命跡象微弱，但無法開門，員警救人要緊在房東同意下，只好破門而入將老翁送醫急救。

警方也呼籲，近日氣溫明顯下降，呼籲民眾多關心身邊獨居親友、鄰里，若發現身體不適或其他急迫狀況，可立即撥打119或110。

附近民眾也指出，這附近有不少獨居老人在居住，有些是有家屬只是老人一人在此獨居，除有關單位要多關心外，這些獨居的老人家人也應多關心，以免發生憾事。另在不遠的中正公園舞台和涼亭附近也有些民眾需要關心，市府社服單位也應前往關心才是。