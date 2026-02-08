中壢寒冬送暖 公所攜手宮廟、企業與志工傳遞溫情

中壢區公所攜手民間關懷低收入戶。





為關懷弱勢族群，在歲末寒冬農曆春節前夕，中壢區公所2月8日(星期日)於公所1樓中庭舉辦「115年桃園市中壢區低收入戶寒冬送暖關懷活動」，本次關懷活動除了公所提供每戶300元禮券，亦有仁海宮贊助發放每戶新臺幣2,000元禮券、平安米1份、大和建設機構捐助物資、五福社區發展協會捐助餐點及桃園市蔬菜批發從業人員職業工會捐贈蔬果等愛心團體贊助，另外救國團桃園市工青四隊號召23位志工亦以實際行動共同協助本活動。

活動通知單於前2周寄發，通知低收入戶至公所領取禮券及物資，為避免造成領取物資時的擁擠狀況，採人潮分流管制方式以提升領取效率，共分4個時段領取，共計1,875戶弱勢家庭受到政府及社會溫暖的關懷。

中壢區公所表示結合民間善心團體藉由年節前的關懷與送暖活動，照顧本區弱勢家庭，讓每個家庭能暖心過好年，其義舉堪表典範，也期盼有更多的民間團體、社會大眾能共襄盛舉，提供弱勢家庭更多元溫暖與關懷。

為感謝愛心團體善行義舉，本次採簡單隆重方式辦理感謝頒獎儀式，本活動於115年2月8日上午8時開始發放物資，並於10時由長官頒獎感謝仁海宮及愛心企業團體熱心公益，讓弱勢家庭感受到社會溫暖，為寒冷的天氣注入一股暖流，期盼愛與關懷年年延續。

中壢區公所攜手民間關懷低收入戶。

