社會中心／賴國彬、馬聖傑、洪國凱 桃園報導

桃園中壢地區，槍聲大作！警方巡邏時，AI巡防系統警示一輛小客車，懸掛變造車牌，員警上前準備盤查，結果駕駛立刻加速逃逸，過程中，還逆向，意圖衝撞員警！即便警方連開12槍，還是被可疑車輛逃走。

騎士騎到一半，身後傳出陣陣警車鳴笛聲，伴隨宛如鞭炮聲的槍響！連珠炮一般的槍響後，白車高速狂飆，警車緊追在後，光天化日，上演一場警匪追逐！時間倒回幾分鐘前。原來警方巡邏，AI巡防系統警示前方這輛白色小客車，懸掛變造車牌，警方示意駕駛停車，駕駛卻裝作沒聽到。一個轉彎，刻意開進巷弄，想甩開警方。

中壢小客車掛變造車牌有詭！ 拒檢加速逃逸、警開12槍追捕

通報攔截圍捕警力支援，白色轎車開到一半，突然大逆向，一路開到對向車道繼續逃！監視器畫面捕捉到，警方圍捕時連開12槍，沒想到白車突然大逆向，朝員警方向衝！警車一路緊追在後，巨大聲響，嚇壞不少附近居民！

附近居民：「看到一個白色的(車)開內向，警察後面在追 前面那個警察在開槍，我有聽到砰鞭炮的聲音。」

附近居民：「聽到那個警車的聲音，然後疑似槍聲聽起來很像鞭炮聲，至少四五聲。」





事發就在桃園中壢週一早上九點多，員警一開始在強國路、榮民路口巡邏，查到這輛，巡掛變造車牌的白色轎車，沒想到駕駛先假意停車，隨後拒檢逃逸！高速狂飆3.3公里，到了中山東路2段又突然逆向，甩開警方。

普仁派出所副所長 胡愷峯：「員警為維護安全遂使用警械，目前刻正全力積極查緝中。」

懸掛假車牌趴趴造，是否車內藏有違禁品，又或者駕駛身份，不想被警方發現，才拒檢逃逸，都得等駕駛到案後，警方才能一一釐清。

原文出處：中壢小客車掛變造車牌有詭！ 拒檢加速逃逸、警開12槍追捕

