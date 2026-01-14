中壢小貨車「漏油」300公尺！警急鋪木屑確保用路人安全

有車輛行經中大路與中正路口時，載運的油料不慎撒落於路面。圖：讀者提供

桃園市中壢區今(14)日中午12時47分許，有車輛行經中大路與中正路口時，載運的油料不慎撒落於路面，油料一路延伸300公尺至中央大學前，恐危害用路人安全。中壢警興國派出所長王韋力獲報後即指示同仁迅速到場處置，並要求優先確保用路人安全避免交通事故發生，所幸最後無人發生事故。

警方主動前往附近加油站載運木屑，鋪灑於油污路段，加速吸附油料。圖：讀者提供

興國派出所說明，值班員警林愷宸獲報立即派遣巡邏警員蕭禾毅、賴奕翔前往現場。發現油料自中大路與中正路口一路延伸至中央大學前，污染路段長達近300公尺，可能致生交通事故。警方隨即擺放交通錐實施交通管制及疏導，提醒往來車輛減速慢行，全力維護現場通行安全。

為儘速排除危害，警方同步展開跨單位合作，立即通報清潔隊到場清理油污，並由員警黃琪崴主動前往附近加油站載運木屑，鋪灑於油污路段，加速吸附油料、降低車輛打滑風險。在迅速分工通力合作下，全程未發生任何人員傷亡事故，充分展現警方即時應變與守護民眾的專業作為。

警方指出，事後亦調閱周邊監視器畫面通知駕駛到案說明，根據道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。後續將依道交管理處罰條例等相關規定依法究責，以維護道路交通秩序。

中壢警分局長林鼎泰表示，對於道路突發危險，警方第一時間主動交管、即時清除，正是秉持「視民如親」的核心精神為民服務；同時也呼籲駕駛人於載運油料或液體物品時，務必妥善固定與密封，切勿因一時疏忽危害公共安全。

