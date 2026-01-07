中壢工業區左轉車撞直行車翻覆 肇事原因待釐清

中壢工業區內兩車對撞，一部翻車，另部車頭全毀。所幸兩位駕駛僅挫傷。（照片中壢警局提供）

記者丘安／中壢報導

桃園市中壢區中壢工業區自強路附近，六日晚發生一起車禍，一部欲左轉自小客與另部直行車對撞，一部被撞翻，另部則車頭嚴重受損，幸運兩駕駛僅輕微挫傷，稍後酒測值也均為零，詳細肇事原因尚待釐清。

據中壢警分局中壢交通中隊指出，六日晚十時交通隊接獲報案電話，指位在中壢區中壢工業區內的自強一路與自強四路口有交通事故發生，警方隨即派員前往現場處理。

另據處理員警指出，經警方初步了解是現年五十五歲的王姓男子駕駛自小客車沿自強一路往自強二路方向準備左轉自強四路時，與對向沿自強四路往自強六路直行由現年二十五歲鄧姓男子所駕駛之自小客車發生事故，致使鄧男車輛翻覆，另部自小客的車頭也嚴重損毀，所幸雙方均僅輕微擦挫傷，酒測值則都為零。

廣告 廣告

中壢警分局長林鼎泰表示，行經路口左轉時，務必減速慢行並禮讓直行車輛，駕駛人應隨時注意車前狀況及路口來車動態，遵守交通規則以確保自身及他人行車安全。

警方表示，此起交通事故詳細肇事原因尚待釐清。